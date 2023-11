Gailingen/Büsingen vor 2 Stunden

Dafür kommt sogar der Ministerpräsident: Museumsleiter Joachim Klose wird für seinen Einsatz geehrt

Winfried Kretschmann persönlich verleiht am Sonntag, 26. November, die silberne Ehrennadel an Joachim Klose. Er erhält den Orden für sein ehrenamtliches Engagement für das Jüdische Museum in Gailingen.