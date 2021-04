Eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Bau eines Mehrfamilienhauses auf der Fläche des ehemaligen Milchzentrale protestiert mit einer Unterschriftenliste gegen die Baupläne. Laut Mitinitiatorin Heike Beyeler haben etwa 150 Büsinger unterschrieben. Ihre Forderung: ein Neubau auf dem Grundstück an der Junkerstrasse, der sich, so heißt es auf dem Unterschriftenbogen, „in das Dorfbild einfügt und zu Büsingen und seinen Bürgern“ passe. Und: „Keinen kommerziellen Bau, von dem nur Investoren profitieren! Erhalt des ortsbildprägenden historischen Häuschens am Ufer!“

Heike Beyeler wohnt mit Ehemann André und kleinem Sohn in der Überbauung, die an das Milchzentrale-Grundstück angrenzt. Klar, dass die Familie vom geplanten Neubau unmittelbar betroffen ist. Doch sie sorgt sich nicht alleine über das geplante Bauvorhaben. Weil sie nicht noch eine Bausünde in Büsingen wollen, steht vor allem der Büsinger Architekt Hermann von Engeln an ihrer Seite. Seine Prüfung des Bauvorhabens ergab, dass es in mehreren Punkten nach geltendem Baurecht unbedingt und eindeutig abzulehnen sei. Nun wollen sie mit den Unterschriften beim Gemeinderat und bei Bürgermeisterin Vera Schraner Gehör finden.

Die Junkerstrasse ist quasi die Hauptstraße Büsingens, die von Schaffhausen durch den Ort nach Dörflingen und Gailingen führt. Das Milchzentrale-Gebäude liegt gegenüber dem Rathaus/Bürgerhaus. Wie alle in diesem südlichen Abschnitt der Junkerstrasse hat das Grundstück direkten Rheinanstoß. Das macht die Flächen attraktiv. Das Grundstück hat der Milchgenossenschaft Büsingen gehört. Milchgenossenschaftspräsident Ludwig Güntert sagt, Gebäude und Grundstück seien Ende letzten Jahres an die Rheingut GmbH, vertreten durch Reto Schmid und Martin Gisler, verkauft worden.

Die Bauherren haben das Konstanzer Architekturbüro Biehler-Weith beauftragt, die Überbauung des Grundstücks zu planen. Es soll ein frei stehendes Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage errichtet werden. Einen ersten Entwurf dieser Überbauung, deren Dichte analog zu den Gebäuden in der Nachbarschaft gesehen werden kann, haben die Bauherren als informative Bauvoranfrage beim Gemeinderat eingereicht. Dieser hat sie mit fünf Ja- bei fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Der Gemeinderat wünscht mehr Informationen und sieht die Kubatur kritisch. Vom Rhein aus gesehen wirke das Bauvorhaben zu wuchtig.

Die Unterschriftensammler halten die vorgestellte Überbauung für einen überdimensionalen Neubau in enorm verdichteter Bauweise, Faktor drei bis vier Mal höher als normal. Der Bau umfasst 80 Prozent des Grundstücks. Sie befürchten, dass eine Bauanfrage mit nur geringen Retuschen zur Genehmigung vorgelegt wird. Von der Bauherrschaft teilte Martin Gisler auf Anfrage mit: „Wir planen ein Wohngebäude, welches die aktuellen Bauvorschriften einhalten wird. Wir haben der Gemeinde eine Studie vorgestellt. Momentan sind wir in der weiteren Entwicklung des Projektes.“

Die Milchzentrale

Die Milchgenossenschaft Büsingen hat Anfang der 60er Jahre ein an der Junkerstrasse stehendes Bauernhaus mit Umschwung gekauft. Das Grundstück reichte von der Junkerstrasse bis zum Rheinufer. Am Rheinufer stand und steht heute noch ein kleines Fachwerkgebäude, ein altes, öffentliches Waschhaus. Das konnten die Büsingerinnen mieten und die Wäsche waschen. Im klaren Rheinwasser wurden die Seifenrückstände ausgewaschen. Der Wohnteil des Bauernhauses an der Junkerstrasse blieb stehen. Heute sind die Fensterläden wie Lebkuchen bemalt. Stallungen und Scheune wurden abgerissen und an ihrer Stelle die Milchzentrale errichtet. Das Waschhäuschen unten am Rhein blieb ebenfalls stehen, es wurde eine kleine Ferienwohnung eingebaut und diese vermietet. In der geplanten zukünftigen Überbauung ist kein Platz mehr für das Waschhäuschen, der Abriss ist geplant.

Der Bau und die Einrichtung einer Milchzentrale wurde nötig, weil in der Schweiz – die Büsinger Landwirte unterstehen seit dem 1967 in Kraft getretenen Staatsvertrag dem Schweizer Landwirtschaftsgesetz. Das verpflichtet die Milchbauern, ihre Milch an eine offizielle Milchsammelstelle oder Käserei abzuliefern. Die Büsinger Bauern brachten die Milch ihrer Kühe in die Milchzentrale, wo sie verarbeitet und weiterverkauft wurde. Die Büsingerinnen und Büsinger konnten dort ihre tägliche Ration Milch kaufen und wie damals üblich, in kleinen Milchkannen nach Hause tragen. Dies veränderte sich mit der Zeit grundlegend, denn die Lebensmittel-Großverteiler, begannen einen wachsenden Teil des Handels mit pasteurisierter Milch im Karton an sich zu ziehen. Seit 2012 hat die Milchzentrale ausgedient. In den Räumlichkeiten wurde dann noch ein kleines Lebensmittelgeschäft betrieben. Auch das wurde aufgegeben. Deshalb hat die Milchgenossenschaft Gebäude und Grundstück zum Kauf angeboten. Milchgenossenschafts-Präsident Ludwig Güntert sagt, es habe mehrere Kaufinteressenten gegeben. Meistbietend ist die Rheingut GmbH gewesen, vertreten durch Reto Schmid und Martin Gisler. Der Verkauf erfolgte Ende letzten Jahres, sagt Präsident Güntert. Die Milchgenossenschaft wird demnächst aufgelöst. (ws)