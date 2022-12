von Ingeborg Meier

Der Gailinger Gemeinderat hat beschlossen, sich um die Aufnahme in das Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement zu bewerben. Den Förderantrag dafür hatte die Verwaltung schon vor dieser Entscheidung eingereicht, um die knapp gesetzten Fristen einzuhalten.

Viele Kriterien werden längst erfüllt

Die Naturschutz– und Erholungsfunktion des Waldes ist für die Hochrhein-Gemeinde insbesondere wegen der dort ansässigen Reha-Einrichtungen, dem Kliniken Schmieder und dem Hegau-Jugendwerk, von jeher von großer Bedeutung. Viele der Kriterien dieses Bundes-Programms werden in Gailingen so und so schon lange erfüllt.

Wie Bürgermeister Thomas Auer hervorhob, kommen im Gemeindewald weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Die Rückegassenabstände entsprechen häufig bereits den geforderten vierzig Metern. Naturverjüngung hat Vorrang, sofern klimastabile Baumarten vorhanden sind.

Im Rahmen des Förderprogramms müsste sich die Gemeinde darüber hinaus allerdings auch für zwanzig Jahre verpflichten, fünf Prozent des 220 Hektar umfassenden Gemeindewaldes dauerhaft stillzulegen und 1100 Habitatsbäumen – Bäume, die anderen Lebewesen Lebensraum bieten – auszuweisen und aus der Nutzung zu nehmen. Dies und die aktuelle Befristung der Förderung bis 2026 waren die Knackpunkte der Diskussion. Die Debatte im Gremium verlief recht kontrovers.

Nicht alle Gemeinderäte sind einverstanden

Reinhold Gilli (SÖL) rechnete gegen die bis 2026 zu erwartenden Fördermittel in Höhe von jährlich 22.000 Euro den Aufwand der Gemeinde auf und erwartete sich kaum einen finanziellen Vorteil. Ralf Schneble (FW) behagte die langfristige Selbstverpflichtung nicht. Er schlug vor, auf die Aufnahme in das Programm zu verzichten, und stattdessen freiwillig noch mehr Flächen als bislang aus der Bewirtschaftung zu nehmen.

Ingbert Sienel(CDU/UWG) hielt weder dies, noch das Förderprogramm für Gailingen für notwendig: „Wir haben uns schon lange darauf verständigt, dass im Wald die ökologischen Aspekte im Vordergrund stehen,“ argumentierte er. Schlussendlich billigte der Rat die Antragstellung dann aber doch mit großer Mehrheit.