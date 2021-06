Protest gegen Projekt in der Dörflinger Straße

In der Hochrheingemeinde Gailingen brodelt es nicht nur wegen der Bebauung in der Friedhofstraße. Eine weitere Anwohnerinitiative wehrt sich gegen ein Bauprojekt in der Dörflinger Straße 4 : Dort soll eine kleine Wohnanlage mit drei Gebäuden und 22 Wohneinheiten gebaut werden. Direkt benachbart entsteht bald ein Pflegeheim mit 75 Zimmern und drei Wohnungen. Die zu erwartende Verkehrs- und Parksituation in diesem Quartier versetzt die Anlieger der schmalen Straße in große Sorge – und bereitet auch den Ortspolitikern Kopfzerbrechen.