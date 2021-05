von pm/nf

Im Rahmen des kommunalen Klimakongresses in Ulm hat die Umweltministerin des Landes Baden-Württemberg, Thekla Walker, den renommierten European Energy Award verliehen. Über die Auszeichnung können sich in diesem Jahr zwei Landkreise, zehn Gemeinden und 14 Städte aus Baden-Württemberg freuen. Die Gemeinde Gailingen am Hochrhein wurde zum dritten Mal mit dem Award in Silber ausgezeichnet – so eine Pressemitteilung der Gemeinde. Da der Kongress digital stattfand, überreichte die Ministerin die Auszeichnung stellvertretend an Herrn Volker Kienzlen, Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur des Landes Baden-Württemberg.

„Für unsere Gemeinde spielen die Themen Klimaschutz, Umweltschutz und Energieeffizienz eine große Rolle“, so Bürgermeister Thomas Auer zu der Auszeichnung. Bereits im Jahr 2012 erstellte die Gemeinde Gailingen am Hochrhein ein Energie-Leitbild, in dem unter anderem die Grundsätze sowie die generellen Ziele und Maßnahmen festgelegt wurden. Im Jahr 2012 wurde die Gemeinde zum ersten Mal durch den European Energy Award® als Energiestadt zertifiziert und im Jahr 2016 erfolgreich rezertifiziert.

Die Gemeinde Gailingen wurde mit einem Umweltpreis ausgezeichnet. | Bild: Thomas Bichler

Der Impuls zur Teilnahme kam aus der benachbarten Schweiz. Die auf der anderen Rheinseite gelegene Stadt Diessenhofen nahm damals am schweizerischen Pendant – der Energiestadt – teil. 2020 stand die erneute Rezertifizierung an, welche mit beachtlichen 67,6 Prozentpunkten erreicht wurde. Einen großen Beitrag hierzu erbrachte das erste grenzüberschreitende Klimaschutzkonzept der Gemeinde, welches in enger Zusammenarbeit mit Diessenhofen erstellt worden ist. Die daraus resultierenden Maßnahmen münden in das energiepolitische Arbeitsprogramm der Gemeinde. „An diesem Programm werden wir in den kommenden Jahren weiterarbeiten“, so Bürgermeister Thomas Auer.

Der European Energy Award ist ein Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren. Die Klimaschutzaktivitäten der Kommunen werden hierbei systematisch erfasst und bewertet.