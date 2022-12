von Thomas Güntert

Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) muss nach zwei schweren Coronajahren mit knapp 284.000 Fahrgästen, 16 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, das Jahr wiederum mit einem schlechten Ergebnis abschließen. Die Geschäftsleitung rechnet in dieser Saison mit einem Verlust von mehr als einer halben Million Schweizer Franken.

Ein leeres Geisterschiff auf einer Niedrigwasser Rundfahrt zwischen Schaffhausen und Diessenhofen. | Bild: Thomas Güntert

Mit knapp 60.000 Passagieren bis Ende Mai, was eine Zunahme von 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 entsprach, fing eigentlich alles recht gut an. Ab Juni nahmen die Fahrgastzahlen jedoch stetig ab und in den Monaten August und September kamen nur noch gut die Hälfte im Vergleich zu einem normalen Jahr.

Auch hoher Franken-Kurs schlägt ins Kontor

Die URh fuhr knapp zehn Wochen im Normalbetrieb und vom 15. Juli bis Saisonschluss im Niedrigwasserbetrieb mit der Streckensperrung zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein. An 112 von 179 Betriebstagen verkehrten die Schiffe dafür auf Rundkursen zwischen Schaffhausen und Diessenhofen sowie auf der Kursstrecke Kreuzlingen – Stein am Rhein, wodurch die Passagierzahlen allerdings nicht ausgeglichen werden konnten.

Der Geschäftsführer der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Remo Rey (links), und der Werftleiter Herbert Rispy gehen die Sanierung der Werft in Langwiesen gemeinsam an. | Bild: Thomas Güntert

Zudem führten steigende Rohstoff- und Materialpreise sowie der hohe Frankenkurs zu finanziellen Mehrbelastungen. Erst mit den kühleren Temperaturen und dem ausgiebigen Regen im September konnte sich der Pegelstand leicht erholen, und die sehr gut besetzten Herbst-Hoppings sorgten für etwas Entlastung.

Investitionen in die Werft in Langwiesen

Nach der Saison begannen in der Werft in Langwiesen die Arbeiten an der Hellinghalle, für die 580.000 Franken budgetiert sind. „Bisher wurden an den 60 Jahre alten Gebäuden allenfalls optische Korrekturen vorgenommen“, sagte der Werftleiter Herbert Rispy.

Der Anbau der Hellinghalle wurde bereits im letzten Winter saniert, damit man das Gerüst für die diesjährigen Bauarbeiten auf das Dach stellen konnte. | Bild: Thomas Güntert

Nachdem vor drei Jahren für 150.000 Franken am Vorplatz die Leitungen und der Oberflächenbelag ersetzt wurden, wurde im Coronajahr 2020 ein Gesamtkonzept mit einem Investitionsvolumen von rund 1,1 Millionen Franken für die Hellinghalle mit dem Anbau und den beiden wasserseitigen Gebäuden gemacht. In einer ersten Etappe wurde im letzten Winterhalbjahr für 130.000 Franken der Hellinganbau saniert, in dem Schlosserei und Sozialräume untergebracht sind.

Wärmepumpe mit Rheinwasser

Bei den aktuellen Sanierungsarbeiten wird die Fassade komplett isoliert und verkleidet und werden die Drahtgitterfenster durch Isolierglas und das Eternitdach gegen asbestfreie Platten ausgetauscht. Auf der 700 Quadratmeter großen Dachfläche wird eine 120-kWp-Photovoltaikanlage installiert (die Einheit Kilowatt-Peak (kWp) gibt an, wie viel Kilowatt eine Anlage unter Laborbedingungen erzeugen kann).

Die Werft der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein wird in mehreren Etappen saniert. | Bild: Thomas Güntert

Remo Rey erklärte, dass der Strom im Winter selbst verbraucht und im Sommer ins Stromnetz eingespeist wird, wenn in der Werft fast keine elektrische Energie benötigt wird. „Die Stromproduktion sehen wir auch als einen Beitrag für die Energiewende“, sagte der Geschäftsführer der URh. „Unsere Vision ist eine Wärmepumpe mit Rheinwasser, die bereits in Abklärung ist“, fügte Herbert Rispy hinzu.

MS Thurgau wird generalüberholt

Im Winter 2024/25 könnten die beiden wasserseitigen Gebäude saniert werden, in denen Schreinerei, Malerei, Archiv und Lagerräume untergebracht sind. „Nach der wirtschaftlich herausfordernden Saison muss dieses Projekt erst noch durch den Verwaltungsrat“, sagte Rey. Aufgrund der noch anstehenden Planung und der Personalressourcen wird es für den kommenden Winter sowieso nicht reichen.

Das Unternehmen Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) betreibt mit sechs Schiffen Passagierschifffahrt zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen. Ihre Schiffe fahren entlang der landwirtschaftlich reizvollen Gebiete auf Untersee und Hochrhein. Die Geschichte des Unternehmens reicht zurück bis ins Jahr 1864 – ein echter Traditionsbetrieb der Bodenseeregion also. Probleme mit niedrigen Wasserständen kennt das Unternehmen – dass es aber in einem Hochsommer so wenig Wasser gibt wie es 2022 der Fall war, das ist selten. (ebr)

„Der Flottenunterhalt darf durch die Sanierungsarbeiten auch nicht in den Hintergrund geraten“, betonte Rispy und merkte an, dass die MS Thurgau im Trockendock zurzeit für 150.000 Franken generalüberholt wird. Von den rund zehn der 24 Festangestellten der URh, die im Winter gleichzeitig in der Werft arbeiten, kann Rispy nur drei bis vier Mitarbeiter für Sanierungsarbeiten an den Gebäuden freistellen.