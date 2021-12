von Wolfgang Schreiber

Vor 20 Jahren begann Gunnar Langs Karriere als Nikolaus. Der Beginn war holprig. Lang, damals noch Büsinger Bürgermeister, erinnert sich an seinen ersten Auftritt: Am Tag nach Nikolaus habe ihm Alwin Güntert erzählt, wie sein Enkel völlig enttäuscht aus dem Kindergarten gekommen sei. Vorwurfsvoll habe der Kleine den Großeltern gesagt, dass der Nikolaus gar nicht der Echte gewesen sei. „Ja, warum denn nicht?“, wollten sie wissen. Der Bub erklärte: „Es war der Gunnar Lang. Ich habe ihn an seiner Stimme erkannt.“

Er kannte natürlich den Bürgermeister Gunnar Lang, der oft bei seinem Großvater gewesen war und dorfpolitische Dinge besprochen hatte. Alwin Güntert, der Großvater des Kleinen, war 28 Jahre lang Mitglied des Gemeinderats, außerdem stellvertretender Bürgermeister und später zweiter Ehrenbürger Büsingens.

Nikolausbesuch im Freien

Normalerweise besucht Gunnar Lang als Nikolaus die Büsinger Kinder in den Räumen des Kindergartens. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie verlegte Susanne Scholz, Leiterin der Büsinger Kita, den Nikolausbesuch ins Freie. Vorletztes Jahr fand der Besuch an der Rebhalde statt. Die Kinder, so erzählt Lang, fanden das super.

Auf der großen Lichtung im Rheinhardtwald: Gunnar Lang als Nikolaus. | Bild: Wolfgang Schreiber

Wahrscheinlich auch weil Martina Güntert, bekannt als Hof-Bäckerin, den Nikolaus mit einem echten Esel begleitet hat, den die Kinder streicheln durften. Martina Güntert wird Hof-Bäckerin genannt, weil sie seit Jahren die Kinder mit selbst gebackenen Weckmännern oder Grittibänzen versorgt.

Auf der Lichtung im Rheinhardtwald

Der Nikolaus, der nie wieder als Gunnar Lang erkannt wurde, besuchte dieses Jahr die Kinder im Büsinger Waldkindergarten, der im Oktober eröffnet wurde. Auf der großen Lichtung im Rheinhardtwald vor dem beheizbaren Wichtelwagen saßen an die 25 Kindergartenkinder mit ihren Betreuerinnen im Kreis.

Sie waren vom Kindergarten in der Dorfmitte in den Wald spaziert. Kita-Leiterin Susanne Scholz erzählte den Kindern gerade die Nikolausgeschichte, als der Nikolaus zwischen den Bäumen auftauchte und lauthals von den Kindern begrüßt wurde.