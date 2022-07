„Aber bitte mit Udo Jürgens“, kündigt Michael Unger vom Musikverein Gailingen das große Open-Air-Konzert an. Wer noch niemals in New York war, dafür aber in Paris, einfach nur so zum Spaß, der sollte nun nach Gailingen kommen. Der Musikverein Gailingen präsentiert mit Musiker Martin Glönkler und seiner Udo-Jürgens-Cover-Band ein unterhaltsames Abendprogramm, unter dem Titel „Aber bitte mit Udo…“, wie es in der Presseankündigung des MV heißt.

Proben laufen seit Wochen

Seit Wochen und Monaten laufen die Proben, um die zahlreichen Songs aus dem Udo-Jürgens-Repertoire einzuüben. Gerade noch habe wieder eine Probe zusammen mit der Band stattgefunden, um das Zusammenspiel noch weiter zu verbessern.

Hier gibt es Tickets Karten gibt es an der Abendkasse. Eintritt 12 Euro, Jugendliche 8 Euro. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der Hochrheinhalle statt

Michael Unger, Vorstandssprecher des Musikvereins Gailingen, hat die Aufnahme auf Förderung dieses Projektes im Rahmen des bundesweiten Programms Impuls beantragt und erhalten. „Das Förderprogramm beinhaltet die Unterstützung der Amateurmusik im ländlichen Raum“, so Unger.

Musikkritiker haben viel Lob

Mit Martin Glönkler habe ein hervorragender Musiker und Arrangeur gefunden werden können, der das Projekt musikalisch in Szene setzen kann. „Pressestimmen aus anderen Zeitungen attestieren Glönkler, er lasse Udo Jürgens alle Ehre angedeihen und singe sich in ziemliche Nähe zu dem Weltstar“, so Unger. Andere Musikkritiker hätten das Spektakel ebenfalls gelobt: „Ein musikalischer Abend vom Feinsten – wer heute nicht hier war, hat etwas Großartiges verpasst“, zitiert Unger die Weiler Zeitung und verweist auf die Gelegenheit, in Gailingen das Versäumte nachzuholen.

Durch den Abend wird das Publikum vom Bandleader höchstpersönlich und professionell mit spannenden und humorvollen Geschichten und Anekdoten geführt.