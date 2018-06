Gailingen Zusammenstoß: 69-jährige Autofahrerin übersieht Radfahrer

Eine 69-jährige Autofahrerin hat am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, beim Abbiegen auf der Rheinhalde einen 68-jährigen Radfahrer übersehen und so einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, ist die Frau aus Richtung Büsingen/Schaffhausen auf die Rheinhalde gefahren und wollte nach links abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall über den Kofferraum des Wagens auf die Fahrbahn geschleudert, so die Beamten. Er musste mit Verletzungen im Schulterbereich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro, am Auto der 69-Jährigen auf rund 4000 Euro.