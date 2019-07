Die Top Vier der Fußballregion werden auch in diesem Jahr wieder den Hegau-Jugendwerk-Cup. Dies berichtet der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, zu dem das Hegau-Jugendwerk gehört, in einer Pressemitteilung. Am Freitag, 19. Juli, geben sich bereits zum neunten Mal die besten Fußballvereine der Region ein sportliches Stelldichein auf dem Platz des SV Gailingen. In den Dienst der guten Sache stellen sich erneut der 1. FC Rielasingen-Arlen, der FC 03 Radolfzell und der FC Singen 04 sowie eine Mannschaft des FC Schaffhausen. Beginn ist wieder um 18 Uhr. In der ersten Paarung spielt der FC Rielasingen-Arlen gegen FC 03 Radolfzell, der FC Singen 04 muss sich im Anschluss gegen die Schaffhauser behaupten. Die Paarungen hat Reha-Patient Louis Debrah gezogen.

Der Erlös aus dem Turnier soll in diesem Jahr für eine zeitgemäße Ausstattung der Elternappartements verwendet werden. Die Appartements im Hegau-Jugendwerk für die Begleitpersonen der Patienten werden sukzessive enoviert und neu ausgestattet.