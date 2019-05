von SK

Die Polizei sucht nach einer Frau, die am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Hauptstraße einen Unfall verursacht hat, und im Anschluss daran flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, bog die Frau von einem Grundstück in die Hauptstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 86-Jährigen. Um einem Zusammenstoß zu vermeiden, wich dieser nach links auf die Gegenfahrbahn aus und stieß dort mit dem Wagen eines 62-Jährigen zusammen. Laut Polizei hielt die unbekannte Fahrerin kurz an, setzte ihre Fahrt dann aber Richtung Ortsmitte fort. Der 86-Jährige klagte danach über Schmerzen und begab sich in Behandlung. Es entstand ein Schaden von mehr als 10 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter (0 77 31) 88 80 zu melden.