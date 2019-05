von Patrick Brosig

Trotz der zum Teil recht konsequenten Klänge des ersten Satzes hatten auch zurückgenommene dialogische Phasen ihren Platz, jedoch abgestimmt mit der nötigen Schwere an anderen Stellen. Hervorzuheben ist die Interpretation des zweiten Satzes.

Mit überzeugender aber nicht leichtsinniger Leichtigkeit wurde diese immer wieder von recht flüchtig erscheinender frühlingshafter Anmut geprägte Musik interpretiert. Passend schloss sich der ruhige dritte Satz an. Die in Teilen leichte Kitschigkeit dieser Musik dominierte, dunkel aufziehende Schatten währten nur kurz, ehe sie sich etwas heiter verwandelten. Dagegen ungestüm genug wirkte der bewegte, drangvolle Schlusssatz.

Die folgende Tondichtung „Litaniae“ in cis-Moll op. 70 des aus der Schweiz stammenden Komponisten Paul Juon (1872 – 1940), der allerdings in Russland und Berlin gelebt hatte, wirkte im direkten Kontrast zu Clara Schumanns Klaviertrio zunächst etwas fremd, baute allerdings recht schnell eine Grundspannung auf, die erst am Ende komplett abgelegt wurde. Das erzählerische Werk entwickelte immer wieder neue, dramatische Höhepunkte, die immer nur kurz und scheinbar aufgelöst wurden. Die Musikerinnen fügten sich gut in dieses ähnlich wirkende aber doch nie gleichförmige Gebilde ein und sorgten für den entstandenen Sog.

Den Abschluss dieses Konzerts bildete Robert Schumanns zweites Klaviertrio, F-Dur op. 80. Das komplette Werk hindurch wirkte eine positiv sonnige, frühsommerliche Stimmung, welche sich in der einfallenden Abendsonne vervollständigte. Klanglich gut abgestimmt und mit stets beibehaltener Frische führte das Boulanger Trio durch die Komposition. Der schwungvoll bewegte, etwas drängende Finalsatz bildete einen gelungenen Abschluss dieses sonnigen Werks, aber auch eines gelungenen Konzerts.