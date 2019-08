Eine etwa 70 Jahre alte Frau ist am Montag gegen 16.45 Uhr leblos im Rhein entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie von Zeugen auf der Höhe des Gailinger Rheinstrandes gesehen und dann etwa zwei Kilometer unterhalb der Rheinbrücke durch Rettungskräfte an Land gebracht. Dort wurde sie erfolgreich reanimiert und anschließend stationär ins Hegau-Bodensee-Klinikum Singen eingeliefert. Im Krankenhaus verstarb die Frau jedoch gegen Mitternacht. Die Todesursache ist noch unklar, wie die zuständige Polizeistelle in Göppingen auf Nachfrage erklärt. Das Problem: Weder die Wasserschutzpolizei Reichenau noch die Schweizer Kollegen haben Anhaltspunkte gefunden, um wen es sich bei der Verstorbenen handelt. Und eine Vermisstenmeldung liegt nicht vor.

Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Identität

Gemeinsam haben sie nun die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Die Frau wird als etwa 70 Jahre alt beschrieben, sie trug einen schwarzen Badeanzug der Größe 48 mit weißem Blumenmuster und transparente Badeschuhe. Hinweise an die Wasserschutzpolizeistation Konstanz unter Telefon (07531) 59020.

Laut einem Polizeisprecher könnte eine Obduktion weitere Hinweise zur Identität der unbekannten Frau geben, diese müsste aber angeordnet werden und stünde aktuell noch aus. Sie könnte am Mittwoch stattfinden und helfen, die Todesursache sowie mit einem Zahnabdruck die Identität zu klären. Bislang geht die Polizei aber von einem Badetod aus, wie sie erklärt.