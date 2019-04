von SK

Auch dieses Jahr wird die schöne Tradition des Obstblütentages im Rahmen des"Grenzenlosen Gartenerlebnis" des Hegau Tourismus e.V. fortgesetzt. Dies berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Unter dem Motto "natürlich.gesund.leben" wird die Gemeinde Gailingen – vertreten durch den Streuobstbeauftragten Heinz Maier – über Themen rund um Streuobstwiesen informieren. Er wird über die Baumschnittaktionen seines Baumwarteteams auf der Gemarkung Gailingens im Rahmen der Streuobstkonzeption des Landes Baden-Württembergs berichten. "Mit dieser Veranstaltung möchten wir ein weiteres Mal auf die Wichtigkeit der gepflegten Obstbäume für Natur und Mensch hinweisen. Da das Förderprogramm des Landes im kommenden Winter ausläuft, muss über Möglichkeiten einer Alternativfinanzierung nachgedacht werden", heißt es in der Pressemitteilung. "Wir werden über die Bedeutung der Wildbienen und Streuobstwiesen allgemein informieren. Einen weiteren zentralen Bereich wird der Stand Honigbienen, betreut von einem Imker, mit anschaulichem Material erklären." Ein erfahrener Fachmann für Umveredelungen von Obstbäumen wird darstellen und erläutern, welche Möglichkeiten man nutzen kann, um nicht nur eine Sorte Äpfel, Birnen, Zwetschgen undsoweiter, sondern verschiedene an einem Baum ernten zu können. Dazu werden wir an einem der weiter stromaufwärts am Strandweg stehenden Gemeindebäumen einen mit 21 alten Sorten umveredelten Baum bewundernkönnen, der den Beginn eines Gailinger Obstsortengarten demonstrieren soll. Das wird auch Schwerpunkt der Führung sein.

Die Stände werden am von 11 bis 15 Uhr sein. Um 12 und 14 Uhr finden Führungen mit eingehenden Erläuterungen entlang des Strandweges statt (Treffpunkt Infostände/Tischtennisplatten). Der Streuobstpfad ist öffentlich unbegrenzt und beliebig zugänglich zum Geniessen der Obstblüte und des Hochrheinufers mit Strandbad. Beim Gang durch die Rebberge mit herrlichem Blick auf die Holzbrücke nach Diessenhofen über den Rhein verlockt Gailingen zum "natürlich.gesund.leben".