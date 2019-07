Ein bisschen haben Ralf Rentz, Bernd Ruh und Patrick Gansser bei den Machern des Steißlinger Musiksommers abgeschaut. Denn die drei rufen mit dem Kuga-Sommer eine ähnliche Veranstaltungsreihe in Gailingen ins Leben. An drei Freitagen sollen drei verschiedene Bands am Pavillon in Kurgarten (“Kuga“) bei freiem Eintritt für beste Unterhaltung sorgen.

Den Auftakt macht am Freitag, 5,. Juli, Transmission. Verpflegung gibt es von kooperierenden Vereinen. Damit sei, so Rentz, Ruh und Gansser, alles für eine unterhaltsame Kultursommernacht gegeben – vorausgesetzt natürlich, das Wetter spiele mit.

Schon bei mäßigem Wetter sind 200 Zuhörer da

Die Idee zum Gailinger Kuga-Sommer entstand im vergangenen Jahr, wie Bernd Ruh verrät. Damals seien beim bisher einzigen Abend trotz mäßigen Wetters rund 200 Zuhörer gekommen. „Dort wurde dann auch der Wunsch nach einer Fortsetzung geboren“, sagt Ruh, der zusammen mit seiner Band Transmission zu einer der drei Bands gehört, die den Kuga-Sommer 2019 bespielen werden. Außerdem wollen MatRocks und Sensory dem Publikum einheizen. „Lokale Musiker sollen hier auf die Bühne“, betont Rentz.

Finanzieller Gewinn ist nicht das Ziel

Auf finanziellen Gewinn ziele der Kuga-Sommer nicht ab. Was bei den drei Konzerten erwirtschaftet werde, wird unter allen Beteiligten verteilt. Die DLRG Gailingen, der Verein Hilfe für Syabru und der Skiclub Gottmadingen sorgen für je einen Abend für die Bewirtung. Dass der Kultursommer ein Erfolg werden wird, davon sind die drei Organisatoren überzeugt – das habe auch die große Nachfrage im vergangenen Jahr gezeigt.

„Der Kuga-Sommer ist eine Bereicherung für das Dorfleben. Nicht nur klassische Musik ist Kultur“, sagt Ruh. An den drei Abenden sei Musik für alle Generationen dabei – obgleich der Schwerpunkt auf dem Rockigen liege. Und sollte der Kuga-Sommer ein Erfolg werden, könnte er in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

Die Termine: Am Freitag, 5. Juli, spielen Transmission am Pavillon im Kurgarten, am 2. und 30. August dann MatRocks und Sensory. Beginn ist immer um 19.30 Uhr