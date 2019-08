von Wolfgang Schreiber

Es scheint, so sagte Heinz Brennenstuhl, Altbürgermeister von Gailingen, im Pressegespräch im Jüdischen Museum, als ob das Museum eine „One-Man-Show“ des Joachim Klose sei. Klose, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Museums, sei Kurator, Inspirator, Sammler, Konservator, Ausstellungsmacher und Vortragsreferent in einer Person.

Der Altbürgermeister selbst engagiert sich seit 30 Jahren im Verein für jüdische Geschichte Gailingen für die Weiterentwicklung des Museums. Bei der Mitgliederversammlung 2019 hat Heinz Brennenstuhl nun den Vereinsvorsitz von Jürgen Stille übernommen, der dem Vorstand als Beisitzer weiterhin angehört.

Sarah Schwab seit 1. Juli im Team

Beim Pressegespräch teilte Brennenstuhl mit, dass seit dem 1. Juli Historikerin Sarah Schwab als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Jüdischen Museum Gailingen tätig ist und Joachim Klose in seinen vielfältigen Tätigkeiten unterstützt. Sarah Schwabs Einstellung sei durch Fördermittel des Landkreises möglich geworden.

Sie wird sich in Gailingen der Museumspädagogik widmen, beispielsweise auch der Unterstützung von Lehrern, die mit ihren Schulklassen das Museum besuchen wollen. Zudem soll sie die Digitalisierung und die Präsenz des Museums in Social Media betreuen.

Carmen Scheide berät den Verein

Froh sind die Gailinger Museumsleute auch darüber, dass die in Singen am Hohentwiel wohnende, promovierte Historikerin Carmen Scheide dem Vorstand des Vereins für Jüdische Geschichte als Beisitzerin angehört. Als 1. Vorsitzende des Fördervereins Theresienkapelle Singen kennt sie sich gut in der lokalen Gedenkstättenszene aus. Ihre Dozentur für die Geschichte Osteuropas am Historischen Institut der Universität Bern gilt als weiterer Pluspunkt.

Carmen Scheide hat, so berichtete Heinz Brennenstuhl, die intensiven und ausführlichen Gespräche moderiert, an denen Vertreter des Instituts für Judaistik der Universität Bern und des Zentrums für jüdische Studien der Universität Basel teilgenommen haben. Themen waren das Leitbild des Museums, die räumliche Zukunft, Neukonzeptionen und Erweiterungen der Dauerausstellung.

„Schätze bewahren und heben“

Joachim Klose wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dem Museum immer öfter und immer häufiger „Schätze übereignet werden, die es zu bewahren und zu heben gilt.“ Als Beispiel führte er die Ehe- und Beschneidungsbücher an, die in Kartons aufbewahrt werden und die in Gailingen niemand mehr lesen kann, weil sie in Hebräisch geschrieben sind. „Da können uns Universitätsinstitute mit ihren Fachleuten helfen,“ meinte Klose.

Die Umsetzung der Pläne und der angestrebten Ziele des Museums wird ein neu gegründeter wissenschaftlicher Beirat begleiten. Diesem werden neben Carmen Scheide auch Erik Petry, stellvertretender Leiter des Zentrums für Jüdische Studien der Universität Basel, und Friedemann Scheck, Leiter des Kreisarchivs Konstanz, angehören.