Der Musikverein Gailingen und seine Gäste zeigten beim dreitägigen Sommerfest in zahlreichen Konstellationen, wie facettenreich Blasmusik sein kann. Eröffnet wurde das Sommerfest laut einer Pressemitteilung am Samstag von der Jugendmusik des Vereins, bevor der Musikverein Schlier Ankenreute mit zünftiger Festmusik begann und schließlich untermalt von eigenen Solosängern aktuelle Pop-Hits als Einstimmung auf den späteren Abend präsentierte. Das begeisterte Publikum war so in bester Stimmung als nach mehreren Zugaben die Partyband „Hautnah“ die Unterhaltung der zahlreichen Gäste bei der 7. Dirndl und Lederhosenparty übernahm.

Spiele rund um das Zelt

Nach dem ökumenischen Festgottesdienst am Sonntagmorgen stand dann zunächst der Musikverein aus Welschingen auf der Bühne. Ab 14 Uhr fand der erste Bezirksmusikcup in Gailingen statt. Dort traten mehrere Musikvereine aus dem Bezirk in Spielen um das Zelt herum gegeneinander an, während gemischte Gruppen im Zelt mit Auftritten unterhielten. Aus den Spielen ergab sich dann auch ein Sieger des ersten Bezirksmusikcups, der nach Gleichstand zwischen Hilzingen, Weiterdingen und Bietingen nur mit der finalen Schätzfrage ermittelt werden konnte. Diese gewann Hilzingen und wurde damit Sieger des Cups.

Alle Musiker im Gesamtchor vereint

Schließlich spielten alle Musiker noch in einem Gesamtchor im Zelt des Musikverein Gailingen. Im Projektorchester „Back to Blasmusik“ zeigten ehemalige und neue Musiker ihr Können vor Publikum. Das Orchester war mit seinem Probenrhythmus und der Stückauswahl speziell auf diese Teilnehmer ausgerichtet und die anspruchsvollen und gut gespielten Stücke begeisterten das Publikum.

Dank an Helfer und Gastmusiker

Am Montag zum Feierabendhock füllten sich schnell die Bankreihen und bei bestem Festwetter sorgten die Rauhenbergmusikanten für gute Stimmung im Zelt. „Der Musikverein Gailingen bedankt sich bei den Besuchern, den Gastmusikvereinen und bei allen Helfern, die dieses schöne Sommerfest erst ermöglicht haben“, sagte Raphael Zeller vom Musikverein.