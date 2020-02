von Ingeborg Meier

Für die Feuerwehren der Nachbargemeinden Gailingen und Diessenhofen diesseits und jenseits der Grenze gibt es schon längst einen Kooperationsvertrag. Die Rheinufer wurden im Rahmen eines gemeinsamen Projektes renaturiert. Es gibt eine Notfall-Wasserleitung von der Schweizer Nachbarstadt nach Gailingen. „Der Rhein ist für uns kein Grenzfluss, sondern eine Verbindung“, sagt Diessenhofens Stadtpräsident Markus Birk.

Hilzingen Umbruch in der Gemeinde Gailingen Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt fassen die Kommunen ein weiteres grenzüberschreitendes Vorhaben in das Auge: Den mit einem Beitritt Gailingens zum Abwasserzweckverband Diessenhofen verbundenen Neubau einer gemeinsamen, effizienten und zukunftsfähigen Kläranlage an dem bisherigen Standort der Abwasserreinigungsanlage Diessenhofen.

„Der Rhein ist für uns kein Grenzfluss, sondern eine Verbindung“, sagt Diessenhofens Stadtpräsident Markus Birk. | Bild: Thomas Güntert

Die Grobplanung ist zwar schon längst in die Gänge gekommen, entschieden ist aber noch nichts. Zunächst wird das Projekt am Donnerstag, 5. März, der Gailinger Bevölkerung auf einer Info-Veranstaltung vorgestellt. Wenn sich dann kurz darauf der Gemeinderat in seiner März-Sitzung dafür entscheiden würde, müssten die Schweizer Nachbarn sich auf ihren Frühjahrsversammlungen im Mai damit befassen. Erst wenn alle Teile zustimmen, kann wirklich gestartet werden.

Gemeinsame Anlage günstiger

Der Abwasserzweckverband Diessenhofen, dem außer der gleichnamigen Stadtgemeinde auch die Nachbarorte Basadingen/Schlattingen und der Rheinklingener Ortsteil Wagenhausen angehören, hat eine Kläranlage, die den aktuellen kantonalen Vorgaben nicht mehr recht entspricht. „Sie läuft auf dem letzten Zacken“, wie es Stadtpräsident Birk ausdrückt.

Gailingen hat ebenfalls eine in die Jahre gekommene, sanierungsbedürftige Kläranlage. Allein für ein bis zwei Millionen Euro stehen dort Betonsanierungen an. Wie weit die Anlage dann zukunftsfähig wäre, steht in den Sternen. „Die kleinen Anlagen können langfristig nicht die Vorgaben erfüllen, die von Europa kommen,“ erklärt Gailingens Bürgermeister Thomas Auer.

„Die kleinen Anlagen können langfristig nicht die Vorgaben erfüllen, die von Europa kommen,“ erklärt Gailingens Bürgermeister Thomas Auer. | Bild: Ingeborg Meier

Was liegt da näher, als das Für und Wider eines gemeinsamen Neubaus zu prüfen? Täte man sich zusammen, bekämen alle eine moderne und effiziente Kläranlage, so das jetzige Fazit. Und das für weniger Geld, als wenn der Zweckverband und Gailingen jeweils für sich allein bauen würden, führen die beiden Rathauschefs dies- und jenseits der deutsch-schweizerischen Grenze aus. Auch im Personalbereich und im laufenden Betrieb würden sich Synergieeffekte ergeben.

Bürgerinfo am 5. März

Für Gailingen würde die angedachte gemeinsame Kläranlage Investitionen im Gegenwert von 3,4 Millionen Franken bedeuten. Darin beinhaltet wäre nicht nur der Kostenanteil für die 5700 Einwohnergleichwerte, um die die Schweizer bei einem Anschluss Gailingens eine neue Kläranlage größer dimensioniert bauen müssten. Bezahlt wäre damit bereits auch der Rückbau der Gailinger Kläranlage und die Leitung vom deutschen zum Schweizer Ufer. Geplant ist hier, den Rhein mit einer Druckleitung – einer sogenannten Dükerleitung – zu unterqueren. Der Anschluss an den Verbandssammler findet an der Pumpstation Griess statt.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Was aktuell noch in Erarbeitung ist, sind die Prognosen, wie sich die Kosten für die Gebührenzahler durch den Bau einer gemeinsamen neuen Kläranlage entwickeln würden. Diese Zahlen will Bürgermeister Auer spätestens bis zur Bürger-Infoveranstaltung auf jeden Fall an der Hand haben.