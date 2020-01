75 Jahre nach Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gedachten in Gailingen rund 200 Hegauer generationenübergreifend den Opfern des Nationalsozialismus auf Einladung des Verein für jüdische Geschichte: Jugendorganisationen der Parteien und Vertreter des öffentlichen Lebens initiierten eine Beleuchtungsaktion im Rahmen der bundesweiten Initiative „Lichter gegen das Dunkel“ und Gailingens Alt-Bürgermeister Heinz Brennenstuhl erinnerte an den Auftrag, nicht zu vergessen. „Einen Schlussstrich kann es nicht geben“, betonte er zur Gedenkstunde vor dem einstigen jüdischen Schulhaus, in dem heute ein Museum untergebracht ist.

„Einen Schlussstrich kann es nicht geben“, betonte Alt-Bürgermeister Heinz Brennenstuhl in seiner Begrüßung der Gäste zum Gedächtnis an ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte. | Bild: Tesche, Sabine

Gailingens Geschichte zeige, wie ein friedliches, respektvolles Zusammenleben der Menschen mit all ihrer Vielfalt möglich war. Joachim Klose erinnerte an die vielen Nachbarn, die deportiert wurden und deren viele Namen zum Schluss verlesen wurden.

Joachim Klose erinnerte bei der Aktion „Lichter gegen das Dunkel“ am Gedenktag 75 Jahre nach Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau beim jüdischen Museum in Gailingen an die Opfer des Nazi-Terrors, die aus Gailingen und Randegg deportiert wurden. | Bild: Tesche, Sabine