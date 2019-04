von SK

Über die Jahre hat das Jüdische Museum Gailingen durch Gaben und Nachlässe von Juden bzw. deren Nachkommen aus den vier Judendörfern des Hegau (Gailingen, Randegg, Wangen und Worblingen)

ein beachtliches Archiv an dreidimensionalen Exponaten, an teilweise sehr speziellem und interessantem Schriftgut und Fotos aufgebaut. Dies bedarf einer wissenschaftlichen Aufarbeitung, die der Verein für jüdische Geschichte Gailingen nicht in jedem Fall gewährleisten kann. Schon seit einiger Zeit wurde deshalb der Kontakt zu Universitäten/Hochschulen gesucht, um mit diesen gemeinsam

„Schätze aus dem Archiv zu heben“.

Schon seit Jahren hat der Verein diesbezüglich regionale Lösungen gesucht, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Es wurde deshalb über die Grenzen hinaus gesucht. Am 24. März 2019 hat der Vereinsvorstand zusammen mit dem Vereinsmitglied Dr. Carmen Scheide als Moderatorin nunmehr ein erstes Gespräch mit Professor René Bloch vom Institut für Judaistik der Universität Bern und mit Prof. Erik Petry vom Zentrum für Jüdische Studien der Universität Basel geführt. Nach einer Führung durch das Museum und der Vorstellung einer kleinen Auswahl von besonderen Exponaten wurde eine Reihe von Kooperationsangeboten entwickelt wie die Vermittlung von Praktika für Studierende und Themen für Abschlussarbeiten, die Bearbeitung von Archivbeständen, die Organisation von wissenschaftlichen Exkursionen oder Workshops, die dann gegebenenfalls in die Lehre

integriert werden können. Als Ergebnis der Besprechung wurde vereinbart, dass noch im Sommer

dieses Jahres eine Art Klausur in Gailingen mit einem möglicherweise etwas größerem Kreis durchgeführt wird, bei der unsere Bestände, besonders die transnationalen in die Schweiz reichenden,

relativ detailliert vorgestellt werden.