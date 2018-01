Gailingen Jahresrückblick: Wie Gailingen seine Zukunftsprojekte anpackt

Sanierung der Hochrheinhalle, altersgemischtes Wohnen, Mobilitätskonzept – für Gailingen stand das Jahr 2017 im Zeichen der Zukunft. 2018 startet mit einem anderen Großprojekt: den Narrentagen.

Heinz Brennenstuhl ist nicht das Synonym für Bürgermeister – auch wenn man das nach 32 Jahren mit ihm an der Spitze der Gemeinde fast glauben möchte. Im Herbst hat der mittlerweile 61-jährige Gemeinde-Chef bekannt gegeben, dass er bei den im Frühjahr anstehenden Wahlen kein weiteres Mal kandidieren werde. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, sei aber sorgsam durchdacht, so Brennenstuhl. Es sei der ideale Zeitpunkt, um loszulassen und auch, um den richtigen Zeitpunkt für den Absprung nicht zu verpassen. Für Gailingen bedeutet dies eine Zäsur. Brennenstuhl hat hier vieles bewegt und vieles erreicht. Auch in seinem letzten Amtsjahr – wie das Geschehen 2017 zeigt.

Dominiert wurde das Jahr ein weiteres Mal von der 2016 begonnenen Sanierung der Hochrheinhalle. Die gut 3,5 Millionen Euro teure, hoch bezuschusste Baumaßnahme, die die Halle auch energetisch in einen Topzustand versetzt, lief auf Hochtouren. Sie hat beim Gemeinderat für einige Aufregung gesorgt – musste er doch Sparrunden einlegen, um den derzeitigen Teuerungen im Baugewerbe entgegen zu wirken.

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung haben die Bürger die Maßstäbe und Ziele für ein Mobilitätskonzept mit gesetzt. Zwei wichtige Maßnahmen wurden beschlossen. Zum Einen soll der ruhende Verkehr über ein Parkraumkonzept neu geordnet werden. Unter anderem deswegen ist ein Umbau der westlichen Hauptstraße angedacht. Die Planungen müssen bald fertig werden. Denn die Maßnahmen können aus einem Landessanierungsprogramm bezuschusst werden, das 2019 ausläuft.

Die Gemeinde hat die stillgelegte Altenpension Friedrichsheim gekauft. Sie wird jetzt von der ehemaligen Schlossschule Bohlingen genutzt, die sich zur Internatsschule Friedrichsheim umfirmiert hat. Auf dem Areal werden jetzt vier Bauplätze gesachaffen. Für die rund 3000 Quadratmeter große Restfläche sucht die Gemeinde einen Investor, der hier wieder ein Pflegeheim errichtet.

Kurz vor Jahresende kam noch richtig Fahrt in ein seit längerem schon auf den Weg gebrachtes Großprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro. Die lang erwartete Baugenehmigung für das Alterszentrum Löwen ist eingetroffen. Im künftig sanierten Löwen-Gebäude und in fünf weiteren Neubauten wird die Schweizer Immo Projekt GmbH , Gerlingen, unter den Stichworten altersgemischtes und betreutes Wohnen rund 50 Wohnungen erstellen. Wohnen in Pflegegruppen ist hier dann möglich, eine Tagespflege-Einrichtung wird etabliert und Räume für den Gemeinbedarf. Die Vision ist, mit Hilfe von bürgerschaftlichem Engagement neben den in der Gemeinde arbeitenden Sozialdiensten weitere, ergänzende Dienste wie eine organisierte Nachbarschaftshilfe ins Leben zu rufen. Die Abbrucharbeiten sollen nun, sobald die Witterung es erlaubt, beginnen.

Was 2018 bringt