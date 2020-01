Gailingen vor 1 Stunde

Internet- und Telefonleitungen werden in Gailingen durchtrennt

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Hausanschlüsse von Telefon-/Internet-/TV-Leitungen mit einem scharfen Werkzeug durchtrennt, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung berichtet.