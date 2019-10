„Dobbelt gmobbelt hebt besser“ heißt das neunte Programm von Hillu's Herzdropfa. Unter dem Motto „schwäbische Comedy, kulturig“ tourt das Mann-Frau-Duo Hillu und Franz Stoll aus Schelklingen am Südrand der Schwäbischen Alb seit zwölf Jahren durch die deutschen Lande und sorgt für beste Unterhaltung bei allen Schwaben, die gerne über sich selber lachen, und bei Nichtschwaben, die gerne über Schwaben lachen.

Am Freitag, 25. Oktober, tritt das Duo ab 19.45 Uhr in der Hochrheinhalle in Gailingen auf, teilt der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz mit. Dieser ist mit im Spiel, weil der Verein der Freunde der Hegau-Jugendwerk GmbH zu der Veranstaltung einlädt und das Jugendwerk zum Verbund gehört. Laut der Mitteilung ist im Eintrittspreis von 30 Euro ein schwäbisch-deftiges Abendessen enthalten (ohne Getränke). Einlass und Apéro ab 18 Uhr, das Essen wird ab 19 Uhr serviert.

Witzige Schlagfertigkeit und feine Ironie

Um 19.45 Uhr beginnt das Programm, über das es in der Mitteilung heißt: „Ihr untrügliches Gespür für komische Momente und Begegnungen wird von den Vollblut-Comedians mit witziger Schlagfertigkeit und feiner Ironie gemischt. Ihre Auftrittserfahrung gepaart mit Menschenkenntnis und dem Willen, das Publikum immer wieder aufs Neue zu überraschen, liegt dem kultigen Duo am Herzen.“

Karten gibt es im Rathaus Gailingen im TIBS (Tourist-Info und Bürgerservice), an der Zentrale im Hegau-Jugendwerk in Gailingen und an der Zentrale im Klinikum Singen. Der Reinerlös des Abends kommt dem HJW-Förderverein und damit dem Hegau-Jugendwerk zu Gute.