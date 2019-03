von SK

Das Hegau-Jugendwerk (HJW) hat eine neue Führungsspitze bekommen. Darüber informiert das Haus in einer Presseerklärung. Neuer Ärztlicher Direktor und Chefarzt für Neurologie ist demnach nun Andreas Weidmann. Der 52jährige Facharzt für Neurologie folgt auf Klaus Scheidtmann, der rund zehn Jahre lang Ärztlicher Direktor des HJW war.

Weidmann war vor dem Wechsel nach Gailingen Chefarzt der Klinik für Neurologie an der Schön Klinik in Vogtareuth in Bayern. Dort war der gebürtige Münchner Mitglied der Klinikleitung und Ärztlicher Qualitätsbeauftragter.

Zu seinen Aufgabenbereichen gehörten neben der strategischen und wirtschaftlichen Entwicklung auch die Arbeit in der Ethikkommission, das klinische Risikomanagement und das interdisziplinäre Konsilwesen in der Schön Klinik. Schwerpunkte seiner klinischen Tätigkeit waren zuletzt die Behandlung chronischer Schmerzen, Bewegungsstörungen und Epilepsie, wie es vom HJW weiter heißt.

Zuvor war er am Uniklinikum München-Großhadern und in der Schön Klinik in Vogtaureuth

Vor seiner Chefarzttätigkeit in der Schön Klinik Vogtareuth war Andreas Weidmann von 2006 bis 2008 Oberarzt am Universitätsklinikum München-Großhadern, wo er aufgrund seiner Erfahrung im Bereich der Neurologischen Intensivmedizin und Frührehabilitation die fachübergreifende Frührehabilitation ausbaute.

Bei der Unternehmensgruppe Schön Klinik, einem familiengeführten Unternehmen, war er bereits von 1998 bis 2003 als Assistenzarzt tätig gewesen. Das Studium der Humanmedizin hatte Weidmann nach seiner Ausbildung zum Rettungssanitäter an den Kliniken Saarbrücken, Regensburg und TU München absolviert und durch ein Fernstudium mit dem Zertifikat „Gesundheitsökonom“ sowie eine Referententätigkeit im Gesundheitsmanagement einer großen privaten Krankenversicherung ergänzt.

Neuer Chefarzt lobt die soziale Ausrichtung

Weidmann schätzt das besondere Patientenklientel des Hegau-Jugendwerks in Gailingen, wie das HJW in seiner Presseinfo weiter erklärt. Auch durch die Breite und Tiefe des therapeutischen Angebots, durch den ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz der „Behandlungskette“ sowie durch die Betonung des sozialen Aspekts, wozu Weidmann die Wilhelm-Bläsig-Schule zählt, hebe das Hegau-Jugendwerk sich positiv von anderen Einrichtungen ab, so der neue Ärztliche Direktor.

Er hält laut Presseerklärung des HJW auch die Einrichtung Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz als Klinikträger für eine wichtige Institution: Sie biete für die Arbeit im Jugendwerk und die Entwicklung und die Zukunftsfähigkeit der renommierten Einrichtung die ideale Grundlage und Unterstützung.

"Ein Hort ehtischer und nachhaltiger Medizin"

Das Jugendwerk sei „ein Hort ethischer und nachhaltiger Medizin zum Nutzen der Patienten und Angehörigen“, ist Weidmann überzeugt. Er habe sich gemeinsam mit seiner Familie bewusst und mit Freude für das HJW entschieden. Wichtig sind dem neuen Chefarzt der eigene Patientenkontakt und die unmittelbare Mitarbeit in der Patientenversorgung.

Daneben wolle der erfahrene Kliniker seine Expertise aus dem Medizinmanagement einbringen, um das HJW strategisch weiterzuentwickeln. Mittelfristig seien der anstehende Generationswechsel und der Fachkräftemangel zu bewältigen, außerdem die Modernisierung der baulichen und digitalen Infrastruktur im HJW.

Weidmann spricht von guten Behandlungsergebnissen

Parallel dazu gelte es, die komplexen Behandlungsprozesse behutsam auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten und langfristige Entscheidungen über neue Behandlungsangebote zu treffen. Weidmann sieht ein großes Engagement der HJW-Mitarbeiter, eine ausgeprägte Identifikation mit der Einrichtung und der Arbeit und eine hohe professionelle Kompetenz.

Das zeige sich an den herausragenden Behandlungsergebnissen – darauf könnten die Jugendwerkler zu Recht stolz sein. Selbstbewusstsein, Autonomie und Kompetenz der Mitarbeiter sowie die Sinnhaftigkeit der gemeinsamen Arbeit sind für Weidmann die Schlüsselbegriffe seiner zukünftigen Arbeit, erklärt das Jugendwerk weiter.

Verantwortung für Jugendliche und junge Erwachsene

Andreas Weidmann wird als Chefarzt der Neurologie im Hegau-Jugendwerk neben seiner Funktion als Ärztlicher Direktor die medizinische Verantwortung für Patienten des Bereichs Jugendliche und junge Erwachsene übernehmen. Medizinisch teilt er sich damit die Verantwortung mit dem Kinderarzt und Neuropädiater Axel Galler, dem langjährigen Leitenden Oberarzt und neuem Chefarzt der Neuropädiatrie am Hegau-Jugendwerk, der zukünftig die Patienten des Bereichs Kinder und Jugendliche betreut.

Diese von gegenseitiger Sympathie und gemeinsamer Perspektive geprägte Führungsteamstruktur sei einer der wesentlichen Gründe gewesen, warum sich Weidmann für das Hegau-Jugendwerk entschieden und zwei heimatnahe Angebote ausgeschlagen habe, heißt es vom HJW.

Derzeit wohnt er noch in Rosenheim

Weidmann lebt, wenn er nicht in Gailingen ist, mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Rosenheim. Eine Übersiedelung in den Landkreis Konstanz plant die Familie für 2020.

Auch in der Verwaltungsleitung hat sich eine Änderung ergeben: Barbara Martetschläger (52) hat nun diese Position inne. Die diplomierte Verwaltungswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Gesundheitssysteme/Gesundheitspolitik folgt auf Markus Beck, der sich wieder ganz auf die Personalleitung im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) konzentriere, so das HJW.