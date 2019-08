von Ingeborg Meier

Während an jedem schönen Sommertag die Menschen aus dem Hegau und der benachbarten Schweiz in den Rheinuferpark in Gailingen strömen, gibt es wieder eine ganze Reihe von Einwohnern der Hochrheingemeinde, die hierher nicht so oft zum Baden kommen, wie sie das eigentlich gerne tun würden. Denn Gailingen feiert im zweijährigen Turnus sein von den örtlichen Vereinen, Einrichtungen und der Gemeinde ausgerichtetes Dorffest – und da gibt es alle Hände voll zu tun. Im Augenblick laufen die Vorbereitungen für das Dorffest am letzten Ferienwochenende auf Hochtouren.

Wie in den Vorjahren zeichnet sich auch das nunmehr 23. Traditionsfest durch eine große Programm- und Angebotsvielfalt aus. Die Festmeile verläuft östlich der Ortsmitte. Zahlreiche gemütlich dekorierte Hofflächen, Garagen und Scheunen und eine sogenannte Chill Out Lounge mit Beach Zone laden zum Verweilen ein und spricht bestimmt nicht nur die jungen Besucher an.

Kulinarisches Angebot lässt wenige Wünsche offen

Die Besucher werden unter anderem mit Crevetten-Spießen, Wildragout, Fischknusperle, Salatteller, Raclette, Grillwürsten, Grillfleisch, Hamburger, Pizza, Käsespätzle, Kaffee und hausgemachten Kuchen verwöhnt. Barbetriebe und Festwirtschaften runden das Angebot ab.

Ausstellungen zu Themen Geschichte und Umwelt

Im Rathaus lädt die Ausstellung „Kunst und Handwerk“ zum Besuch ein. Dort sind ebenfalls die Objekte des „Upcycling“-Wettbewerbs „Aus Alt mach Neu“ der BUND-Ortsgruppe Gailingen zu bewundern. Der BUND hat alle Bürger aufgerufen, aus alten Gegenständen etwas Neues herzustellen. Ein weiterer Höhepunkt im Rathaus ist die Ausstellung „Historisches Gailingen„, die sicher bei einigen Besuchern nostalgische Gefühle aufkommen lässt. Die Oldtimer-Schau der Fahr-Schlepper-Freunde und eine Präsentation historischer Fahrräder lassen die Herzen von Fahrzeugfreunden höher schlagen. Eine Darbietung der besonderen Art ist die Vorführung traditioneller Zimmermannskunst.

Auf die Kinder warten viele Höhepunkte. Der St. Bernhardus Kindergarten bietet neben dem Kinderschminken eine Bastel- und Malstube an. Austoben können sich die Kleinen in der Hüpfburg und beim Kettcar fahren. Die Größeren amüsieren sich beim Bungee-Jumping. Die Wilhelm-Bläsig-Schule des Hegau-Jugendwerkes veranstaltet einen Luftballon-Weitflug-Wettbewerb. Bei der Jugendmusikschule Westlicher Hegau können die kleinen Gäste tanzen. Und schließlich gibt es wieder einen großen Kinderflohmarkt.

Breites Angebot an Musik und Show

Für unbeschwerte und ausgelassene Feier- und Partystimmung sorgen die Bläserklassen der Hochrheinschule, die Talheimer Straßenmusikanten, die Rauhenbergmusikanten, das Party-Duo Bengels, das Duo Hermando, der Aulendorfer Harmonikaclub und Pirmin Wäldin. Am Samstagabend spielt die Coverband 7Rockx Hits legendärer Rockgiganten auf der Hauptbühne. Ihre musikalischen Wurzeln liegen in Songs der 80er und 90er, die mit aktuellen Songs kombiniert werden. Ein weiterer Höhepunkt ist am Sonntag der Auftritt der Tanz- und Showgruppe Boxited aus Gailingen.