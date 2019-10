von Wolfgang Schreiber

Die Verwaltung der Gemeinde Gailingen am Hochrhein hat die Richtlinien umliegender Gemeinden verglichen und eigene Regeln für die Bauplatzvergabe und dazugehörende Bewerbungsformulare entworfen. Der Gemeinderat bekundete in seiner öffentlichen Sitzung, dass er diese Richtlinien wolle, doch im vorgeschlagenen Punktesystem gehe ihm die Bevorzugung einheimischer Bauplatzbewerber zu weit.

Auswärtige Bauplatzbewerber könnten dadurch gar nicht zum Zuge kommen, wird befürchtet. Der Rat verwies die Bauplatzvergaberichtlinien einstimmig zur Überarbeitung an den Verwaltungsausschuss. Zur Zeit kann Gailingen keine gemeindeeigenen Bauplätze anbieten, doch in naher Zukunft könnten 25 bis 30 Plätze auf den Markt kommen.

Gegen Beherbergungsbetrieb

Gegenstimmen gab es zum Beschlussvorschlag „Bebauungsplan Freudental-Auen 6.“ Die Räte Maike Glass, Roxane Diesing und Raphael Möll bekundeten damit, dass sie gegen weitere Terrassenhäuser in diesem Gebiet sind. Der Bebauungsplan wurde zwar mit einer Mehrheit von acht Stimmen beschlossen, doch Bürgermeister Thomas Auer sagte: „Ich sehe hier Diskussionsbedarf.“

Vom Gemeinderat zurückgewiesen wurde eine Bauvoranfrage. Die Bauherrschaft wollte wissen, ob an der Rheinstrasse, im „allgemeinen Wohngebiet“, ein Beherbergungsbetrieb zugelassen wird. Der Rat wies den Antrag zurück. Er fand, es seien weitere Informationen über den geplanten Betrieb nötig und forderte neue Unterlagen an.

Jahresrechnung 2018 vorgestellt

Gute Nachricht gab es, als Bürgermeister Auer und Dieter Rihm, Teamleiter Finanzen und Technik, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 vorstellten. „2018 schliesst mit einem sehr guten Ergebnis ab“, sagte Auer. Mit 2,1 Millionen Euro erreichen die Rücklagen einen Höchststand. Das gute Ergebnis basiere auf der guten wirtschaftlichen Gesamtsituation.

Er sagte: „Wir müssen gewahr sein, dass die wirtschaftliche Lage schwächeln wird.“ Der Gemeinderat stimmte der Jahresrechnung zu. In der Bürgerfragestunde bekundeten Anwohner der Friedhofstrasse ihren Unmut über Gerüche von der Kläranlage und stark behinderndes Parken in diesem Gebiet. Der Bürgermeister will sich dem Anliegen der Anwohner annehmen.