von Ingeborg Meier

Beträchtlich verjüngt und mit mehr Frauen präsentierte sich der neue Gailinger Gemeinderat nach seiner Verpflichtung. Alle drei Fraktionen haben mit der Kommunalwahl im Mai die gleiche Anzahl von Sitzen erhalten – und in jede Fraktion ist ein neues junges Mitglied eingezogen: Raphael Möll ist der vierte Mann auf der CDU/UWG-Bank. Maike Glass verstärkt die Reihe der Freien Wähler, Roxane Diesing die der SÖL. Der neue Rat stieg auch gleich ins Sachgeschäft ein.

Zuvor galt es jedoch die ausscheidenden Räte zu verabschieden. Manfred Werner hat sich 15 Jahre für die Belange Gailingens eingesetzt. Er hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Bürgermeister Thomas Auer schilderte ihn als integren und unprätentiösen Menschen, der die Dinge anpackt. Nicht nur im Gemeinderat, sondern auch im Rahmen seines Engagements im Turnverein, so das Gemeindeoberhaupt. Nicht umsonst sei Werner Träger der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für große Verdienste um Vereine und Kommunalpolitik.

Die Verhältnisse haben sich verschoben

Harald Bauknecht gehörte fünf Jahre zum Rat. Trotz eines respektablen Wahlergebnisses hat er den Sprung in das Gremium nicht mehr geschafft. Er fällt damit mehr oder minder dem Verlust eines Sitzes der CDU zum Opfer. Ebenfalls nicht mehr für ein Mandat gereicht hat es für die beiden Nachrücker Michael Auer (FWG) und Patrick Bugel (FWG).

Reinhold Gilli und Roxane Diesing sprechen als ältestes und jüngstes Mitglied im Gailinger Gemeinderat gemeinsam die Verpflichtungsformel. | Bild: Ingeborg Meier

Der Gemeindetag Baden-Württemberg würdigt die Verdienste langjähriger Gemeinderäte mit Ehrungen in Abhängigkeit der Dauer ihrer Zugehörigkeit zu kommunalpolitischen Gremien. Bürgermeister Thomas Auer überreichte am Ende der konstituierenden Sitzungen silberne Ehrennadeln an Ingbert Sienel (CDU/UWG) und Reinhold Gilli (SÖL). Er dankte ihnen auch im Namen der Bürger Gailingens und des Gemeinderats. Sienel, langjähriger erster Stellvertreter des Bürgermeisters und auch bei der jüngsten Kommunalwahl Stimmenkönig, ist seit 25 Jahren Gemeinderat. Gilli ist seit 20 Jahren Mitglied des Ortsparlaments.