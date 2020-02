Die Narren in Gailingen überzeugten bei ihrem Eichelklaubergelächter. Knapp 800 Besucher hatten ihren Spaß.

Gailingen hat keine 3000 Einwohner, aber eine Zunft, die vor närrischen Einfällen nur so strotzt. So ließen sich am Freitag und Samstag knapp 800 Besucher die beiden Aufführungen des Eichelklaubergelächters 2020 nicht entgehen.Wie stets wurden da