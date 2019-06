Mit ihrer Unterschrift haben es die Gemeinde Gailingen und Thüga Energienetze besiegelt: Die Konzession für die Stromversorgung überträgt die Gemeinde für die nächsten 20 Jahre an die Thüga Energienetze GmbH. Der regionale Netzbetreiber ist damit für die Planung, den Bau und Betrieb der Elektrizitätsversorgung der Gemeinde am Hochrhein zuständig. „Wir sind stolz, den Gemeinderat der Gemeinde Gailingen in der öffentlichen Ausschreibung von unserem Konzept überzeugt zu haben“, freute sich Markus Gute, Geschäftsführer der Thüga Energienetze GmbH. Für die Gemeinde Gailingen entstehen Synergie-Effekte, da die Thüga Energienetze bereits das Gailinger Gasnetz betreiben.

Bau einer neuen Trasse

Das Konzept sieht den Bau einer neuen Stromtrasse vor, die die Gemeinde Gailingen an das deutsche Stromnetz anschließt. Für die Bürger bedeutet das, dass sie am liberalisierten deutschen Strommarkt teilhaben können. Denn bisher wird Gailingen von der Schweiz aus mit Elektrizität versorgt. Regionale Unternehmen haben bereits mit den Bauarbeiten für das Projekt begonnen, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. In 2020 müssen noch Netzumbauten erfolgen, um die Spannungsebenen und Frequenzen von dem schweizerischen auf den deutschen Standard anzupassen. Erst wenn alle

Weichen gestellt sind, können der Netzbetrieb von der Thüga Energienetze GmbH übernommen werden und die Gailinger mit deutschem Strom versorgt werden.

Optimierung der Versorgungssicherheit

„Wir freuen uns darauf, dass wir den Anschluss an das deutsche Stromnetz für die Gemeinde Gailingen realisieren dürfen.“, erklärt Markus Kittl, Mitglied der Geschäftsleitung und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. “Mit der Maßnahme erreichen wir gerade im Hinblick auf die Energiewende ein

leistungsfähiges Stromnetz verbunden mit einer Optimierung der Versorgungssicherheit.“

Für die Stromkunden wird es im Zuge der Netzumstellung keine Beeinträchtigungen geben. Auch Bürgermeister Thomas Auer ist zufrieden: „So können unsere Bürgerinnen und Bürger zukünftig den Stromlieferanten ohne Einschränkungen frei wählen. Mit der Thüga haben wir hier einen verlässlichen Partner.“