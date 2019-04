von SK

Die Freien Wähler Gailingen haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, bekannt gegeben. In einer Pressemitteilung bezeichnet sich die Partei mit einem ausgewogenen Team von zwölf Kandidaten im Alter von 24 bis 71 Jahren als gut gerüstet. Damit würden sie ein breites Spektrum abdecken von jung und engagiert bis erfahren und abgeklärt.

Neben den bisherigen Gemeinderäten Günter Manogg, Michael Auer, Connie Wegner-Schmidt und Patrick Bugiel treten mit Maike Glass, Hedi Karten-Heiden, Maik Hanke, Sarah Lane, Marcel Munier, Ulrike Pfeffer, Ralf Schneble und Andreas Tirolf acht weitere Kandidaten ins Rennen. Insgesamt sitzen bisher zwölf Menschen im Gailinger Gemeinderat, um über Belange der Gemeindeverwaltung mitzuentscheiden.

42 Prozent der Kandidaten sind weiblich

Besonders erfreut ist Fraktionsvorsitzender Michael Auer laut Parteimitteilung über den hohen Anteil an Frauen in seinem Team, sie machen 42 Prozent aus. So könne man sich, basierend auf einem Spektrum breiter Erfahrungen und Fähigkeiten, mit frischer Energie und mit Augenmaß für eine positive Zukunft Gailingens einsetzen.

Besondere Aufmerksamkeit komme dabei den Jugendlichen und Erstwählern zu, die man nicht nur vor der Wahl besonders ansprechen möchte. Die Freien Wähler möchten sich demnach auch für eine breitere Beteiligung der Jugendlichen in Entscheidungen der Gemeinde einsetzen und nennen dabei die Stichworte Jugendgemeinderat und ePartizipation.

Das Wahlprogramm der Freien Wähler Gailingen ist im Internet abrufbar unter www.fw-gailingen.de

