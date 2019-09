von Wolfgang Schreiber

Die Seh-Sucht (nicht Sehnsucht) habe ihn getrieben, Räume unterhalb der Alltagsoberfläche zu erforschen – so erklärte der Frankfurter Fotograf Peter Seidel im Jüdischen Museum Gailingen die Entstehung seiner Fotoserie jüdischer Ritualbäder von der Antike bis zur Gegenwart.

Seidel hat 17 großformatige Diapositive nach Gailingen gebracht, wo sie seit dem 1. September, dem Europäischen Tag der jüdischen Kultur, als Sonderausstellung „Ganz rein! Jüdische Ritualbäder„ gezeigt werden.

Wien, Frankfurt, Girona, Gailingen

Die Ausstellung ist bereits in den jüdischen Museen in Wien, Hohenems, Frankfurt, auch im spanischen Girona, gezeigt worden.

In Gailingen werden die von Tageslichtröhren hinterleuchteten Dias im Untergeschoss des Jüdischen Museums, im ehemaligen Kohlenkeller, in unmittelbarer räumlicher Nähe des vor 20 Jahren wieder hergerichteten Gailinger Ritualbades, der Mikwe, ausgestellt.

Verzahnung mit der Gesellschaft

Im Leopold Guggenheim Saal begrüßten Heinz Brennenstuhl, Vorsitzender des Vereins Jüdisches Museum, und Gailingens Bürgermeister Thomas Auer die Vernissage-Besucher.

Auer hob die Bedeutung des Jüdischen Museum hervor. Es widme sich der Verzahnung des jüdischen Alltags mit der übrigen Gailinger Gesellschaft. Ein Ort, der auch deshalb wichtig sei, weil heute wieder in vielen Ländern Antisemitismus aufkomme.

Annäherung an Aura religiöser Orte

Die Bilder von Peter Seidel entstanden ab den 1990er-Jahren in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Österreich. Sie sind streng komponierte Architekturstudien und gleichzeitig respektvolle Annäherungen an die Aura eines religiösen Ortes. Sarah Schwab, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Jüdischen Museums, erklärte den Gästen gemeinsam mit Museumsleiter Joachim Klose die Bedeutung der Mikwe.

Das Untertauchen in der Mikwe dient der rituellen Reinigung von Körper und Geist. Die Mikwe als geheimer spiritueller Ort, an dem jüdische Weiblichkeit zelebriert wird, wirkt in machen Fotos von Peter Seidel wie ein Gang in die Unterwelt. Steile Treppen in gemauerten Schächten enden in Becken mit glasklarem, manchmal bläulich schimmerndem Wasser.

Die Ausstellung im Jüdischen Museum Gailingen wird noch bis 30. November 2019 gezeigt.