Alle Stühle sind längst besetzt im Liebenfelsischen Schlösschen. Eine halbe Stunde vor Beginn der Lesung im Rahmen der "Erzählzeit ohne Grenzen" schleppen die Helfer der DLRG, die auch die Bewirtung übernommen haben, immer noch Stühle. Bei 100 ist Schluss. Doch der Strom der Literaturfreunde reißt nicht ab. Einige nehmen auf dem Boden Platz, andere stehen. Die meisten kennen den türkischstämmigen Autor Feridun Zaimoglu nicht. Abgehetzt von der zehnstündigen Bahnfahrt betritt er den Raum, setzt sich ans Pult, und kündigt eine "große Unverschämtheit" an: "Ein Mann schreibt die Geschichte der Frau und liest auch noch daraus". Mit sanfter Zunge stimmt er "den großen Gesang an, der die Lügen tilgt". Lügen über Frauen, entstanden aus Männerfantasien. Wie die der Loreley, die den Rheinschiffern Unglück bringt.

Und jetzt Zaimoglu: Auch er nimmt sich die Geschichte der Nymphe vor, lässt sie aber als Magd auftreten, die einen fremden Gast bewirtet. Was ist anders? Auch Zaimoglu ist ein Mann. Aber er schlüpft in die Rolle der Magd, die er Lore nennt. Es entwickeln sich Dialoge mit dem Gast (vielleicht Clemens von Brentano, der das Kunstmärchen schuf) und später mit einer alten Frau (Johanna). Lore will den Mann nicht bewundern und schon gar nicht in ihre Kammer vorlassen. Sie lässt sich nicht einlullen von seiner Sprachgewalt und verpatzt sich damit die Rolle der Sagengestalt.

Zaimoglu versucht sprachlich in das Jahr 1799 einzutauchen. Die Humanisten im Gailinger Publikum sind entzückt. Andere verlassen den Raum. Ein paar Mädchen kichern pausenlos angesichts dieser skurrilen Erzählung und sind nach der Pause verschwunden. Schade, vielleicht hätte ihnen die Geschichte der türkischen Gastarbeiterin "Leyla" aus dem Jahr 1965 in Westberlin besser gefallen. Ohne Fantasie geht es nicht.

Feridun Zaimoglu, der Vielseitige, Künstler, Journalist, Drehbuchautor, Dramatiker, beschreibt, wie er nach langem Quellenstudium mit seinen Figuren in jedem Detail verschmilzt. "Ich sehe ein, dass man mit so einer Prosa Probleme haben kann, aber ich beziehe mich auf die deutsche Sprache mit ihrem Sang und Klang", sagt er. Einige Zuhörer sind dankbar für diese Erklärung.