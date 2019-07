von SK

Ein unbekannter Autofahrer hat vermutlich beim Vorbeifahren am Donnerstag zwischen 8.30 und 8.45 Uhr einen Lastwagen in der Alten Poststraße beschädigt. Wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilte, entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 1500 Euro. Laut Polizei entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen unter der Telefonnummer (0 77 31) 14 37 0 zu melden.