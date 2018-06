06.02.2018 18:57 Matthias Biehler Gailingen Es bleibt bei drei Bewerbern zur Bürgermeisterwahl in Gailingen

Gailingen hat am Sonntag, 4. März, die Wahl. Offizielle Kandidatenvorstellung ist am 23. Februar, das SÜDKURIER-Podium folgt am 27. Februar.