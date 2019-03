von SK

Dem Gailinger Ehrenbürger Leo Schreiber wurde beim Rheinuferpark eine Linde gesetzt. Bügermeister Thomas Auer, Vorgänger Heinz Brennenstuhl, Mitarbeiter des Bauhofs und Gemeinderäte trafen sich mit Leo Schreiber und seiner Frau Erika in lockerer Runde, um das Bäumle unterhalb des Rebhangs in idyllischer Natur zu pflanzen. Der Ehrenbürger erhielt auch sieben Flaschen Most, denn er ist absoluter Liebhaber des Getränks. Die Teilnehmer der Baumpflanz-Aktion prosteten sich fröhlich zu, sangen ein kleines Trinklied und kosteten vom Most. Leo Schreiber feierte am 13. Februar seinen 90. Geburtstag. Ihm zu Ehren gab die Gemeinde am Fasnachtssonntag einen Empfang im Schlosskeller. Dort wurde die Pflanzung einer „Leo-Linde“ angekündigt. Schreiber hatte sich stets stark im Gailinger Gemeindeleben engagiert, vor allem für die Feuerwehr und die Vereine. Einen Tag, bevor seine Linde gesetzt wurde, erhielt der Alt-Bürgermeister Heinz Brennenstuhl von seinen Amtskollegen eine junge Eiche. Die Bäumchen stehen nun direkt nebeneinander.

(bit) Bild: Albert Bittlingmaier