von Wolfgang Schreiber

„Sehen Sie hier die Straßenbeleuchtung?“ Gerold Auer zeigt auf ein Foto, ein Bild aus der Fotoausstellung Historisches Gailingen. Es zeigt die Dorfmitte, den gusseisernen Kronen-Brunnen und das alte Rathaus, in dem sich damals Schulzimmer befanden. Im Vordergrund posieren Kinder auf dem Weg zur Schule.

Gaslaterne neben Brunnen montiert

Eine Aufnahme, die um 1904 datiert wird. Damals, so Gerold Auer, erhellten in Gailingen lediglich Mond und Sterne und allenfalls das schwache Licht aus den Häusern die dunklen Straßen. Gaslicht zu haben war damals ein Zeichen für Innovation und Fortschritt.

Hat deshalb der Fotograf eine Gaslaterne neben den Kronen-Brunnen montiert? Gaslicht gab es damals in Gailingen nicht. Doch die Drähte für die elektrische Stromversorgung, eingerichtet vermutlich vom Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen, sind an den Masten schon zu erkennen.

Fotos, Zeitungsartikel und Zeichnungen

Gerold Auer hat seit seiner Pensionierung im Auftrag des damaligen Gailinger Bürgermeisters Heinz Brennenstuhl Fotos, Zeitungsberichte und Zeichnungen des historischen Gailingens gesucht, gesammelt, registriert, eingescannt und geordnet. Aus der inzwischen sehr umfangreich gewordenen Sammlung ist das digitale Fotoarchiv geworden.

Angeregt durch Bürgermeister Thomas Auer hat Gerold Auer für das Dorffest im September vergangenen Jahres 50 Bilder ausgewählt und im Rathaus ausgestellt. Gleichzeitig hat er die markantesten Fotografien zu einer Präsentation mit dem Titel „Gailingen – Gestern und Heute“ zusammengestellt, die er immer wieder gerne vorführt. Die Ausstellung fand großen Anklang bei den Besuchern und ließ nostalgische Gefühle aufkommen.

Geschichtsverein dokumentiert Veränderungen

Vor einigen Tagen durfte Auer seinem ehemaligen Lehrer Wolfgang Graf die Bilder und die Präsentation zeigen. Graf war von 1964 bis 1971 Lehrer in Gailingen. Es war jedoch nicht allein Nostalgie, die den ehemaligen Lehrer zur Ausstellung ins Rathaus führte.

Wolfgang Graf, der heute in Möggingen lebt, beteiligt sich auch am Projekt des Hegau-Geschichtsvereins, bei dem die baulichen Veränderungen in den Städten und Gemeinden im Landkreis fotografisch erfasst und die Bilder dann dauerhaft im Kreisarchiv gespeichert werden sollen.

Historische Bausubstanz geht verloren

Wie Gerold Auer erklärte, würde er gerne die Bildersammlung „Historisches Gailingen„ ins Projekt des Hegau-Geschichtsvereins einbringen. Seine Sammlung führt eindrucksvoll vor Augen, wie überall alte Häuser verschwinden, Neubauten entstehen, Häuser saniert werden, Gebäude und ganze Straßenzüge ihr angestammtes Aussehen verlieren.

Es sei dringend nötig, den heutigen Zustand und die kommenden Veränderungen zu dokumentieren, damit nachfolgende Generationen einmal wissen, wie es bei uns in Gailingen im 19. und 20. Jahrhundert ausgesehen hat, sagt er. Er stimmt mit dem Hegau-Geschichtsverein überein, der sich um die historische Bausubstanz der Städte und Dörfer im Landkreis Konstanz sorgt, die sich derzeit rasend schnell verändert.