Am Wochenende feiert Gailingen sein von den örtlichen Vereinen, Einrichtungen und der Gemeinde ausgerichtetes Dorffest. Auf die Gäste warten nicht nur eine Vielfalt von Speis und Trank und tolle Musik, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit neuen Highlights. Auch für die kleinen Besucher ist mit einem großen Kinderprogramm gesorgt.

Gutes Team

Nicht nur Schauspieler kennen Lampenfieber vor der Premiere. Auch Organisatoren. Bis auf Uwe Unger – seit Jahrzehnten bereits verantwortlich für die alle Generationen ansprechende Live-Musik auf mehreren Bühnen – hat das Organisationskommittee seit diesem Jahr eine völlig neue Vorstandschaft, die mit ihrer Aufgabe aber gut zurecht kommt. „ Wir sind ein gutes Team“ freut sich, Bürgermeister Thomas Auer darüber, dass sich alle gut zusammen gefunden haben. Auer, Ortsoberhaupt seit vergangenem Jahr, ist als Vorsitzender ebenfalls zum ersten Mal dabei. „Es ist alles in trockenen Tüchern. Wir freuen uns auf ein schönes Dorffest für Gailingen und seine Gäste.“

Festmeile mit Musik

Die Festmeile ist zum zweiten Mal in der Ramsener Straße östlich des Ortszentrums. Der Standort hat sich vor zwei Jahren bewährt. Hier gibt es zahlreiche Hofflächen, Scheunen und Schöpfe, die sich zu schön dekorierten Beizen und Besenwirtschaften umfunktionieren lassen. Und auch genügend Raum für die drei Bühnen. Acht Bands und Musikkapellen verschiedenster Stilrichtungen und die Rielasinger Show- und Tanzgruppe BoXited wurden für die beiden Festtage verpflichtet. Mit der Musik der Rauhenbergmusikanten, der Band Herrmando, des Aulendorfer Harmonika Clubs, des Alleinunterhalters Pirmin Wäldin, der Talheimer Straßenmusikanten, und des Party-Duos Bengel kommt jeder gut gelaunt und vielleicht auch zu einem Tänzchen auf der Festmeile aufgelegt, durch das Festwochenende. Für die eigentlich für den Samstagabend angesagte Coverband 7rockx, die wegen des Unfalls einer ihrer Mitglieder ausfällt, springen kurzfristig die Shadoogies ein. Sie spielen auf der Hauptbühne Musik der 1960er und 1970er Jahre bis um 3 Uhr morgens.

Drei Ausstellungen

Östlich des Kronenbrunnens ist nur noch das Rathaus in das Festgeschehen mit einbezogen. Hier werden drei Ausstellungen präsentiert: Neben der traditionellen Kunst-und Handwerksausstellung gibt es hier zu dieser Dorffest-Durchführung die Foto-Präsentation historisches Gailingen. Die Bilder stammen aus dem Gemeindearchiv. „Es ist spannend zu sehen, wie sich die Gemeinde im Laufe der Jahrzehnte verändert und entwickelt hat“, schildert Auer den Inhalt. „Wer hat denn noch vor Augen, wie klein Gailingen ohne die neueren Baugebiete war. Und wer weiß noch, dass der damalige Kronenbrunnen tatsächlich mitten in der Kronenkreuzung stand?“

Die BUND-Ortsgruppe Gailingen hatte zu einem Upcycling-Wettbewerb aus Alt mach Neu aufgerufen. Die in diesem Rahmen entstandenen Gegenstände werden ebenfalls im Rathaus gezeigt, und der Gewinner ausgewählt. Auf viel Interesse werden sicherlich die Vorführungen von Markus Beck stoßen. Der junge Gailinger Zimmermann ist gerade von der Walz zurückgekehrt und zeigt nun wie in traditioneller Handwerkskunst Baumstämme bearbeitet werden.

Die Fahr Schlepper-Freunde Gottmadingen konnten ein weiteres Mal für die Teilnahme am Dorffest gewonnen werden. Die immer hübsch aufgeputzten Oldie-Traktoren und ihre stolzen Besitzer sind am östlichen Ende der Festmeile zu finden. Auch Oldtimer anderer Art können bewundert werden. Der Gailinger Günter Weigl sammelt historische Fahrräder. Die Prachtstücke seiner Sammlung bringt er nun zum Dorffest mit.

Kulinarisches Angebot

Das Gailinger Traditionsfest ist bekannt für die Vielfalt seines Essensangebots. Das ist auch diesmal der Fall. Ganz groß sind hier stets die Vereine, aber auch private Gruppierungen wie der Club der kochenden Männer mischen mit. Die kulinarische Palette reicht von Scampi-Spießen – kredenzt zu einem Glas Champagner – über Fischknusperle, Salatteller, Raclette, Grillwürsten und Pommes, Pizza, Hamburger und Wildragout bis hin zu hausgemachten Kuchen.

Programm für Kinder

Auf die Beine gestellt wurde wieder ein großes – und bis auf das Bungee-Springen – kostenloses Kinder- und Jugendprogramm mit Kinderflohmarkt. Der St. Bernhardus-Kindergarten bietet Kinderschminken und eine Bastel- und Malstube an. Austoben können sich die Kleinen beim Kettcar-Fahren und in der Hüpfburg. Bei der Jugendmusikschule Westlicher Hegau ist Tanzen angesagt. Die Wilhelm Bläsig-Schule des Hegau-Jugendwerks veranstaltet einen Luftballon-Weitflug-Wettbewerb.

Offizielle Eröffnung

Das Dorffest startet am Samstag um 16 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Auer unter der musikalischen Begleitung des Bläserklassen der Hochrheinschule in Kooperation mit der Jugendmusikschule Westlicher Hegau. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst an der Hauptbühne.

Das vollständige Programm ist in der Anzeige unten auf der Seite aufgeführt und kann im Internet unter http://www.gailingen.de als pdf heruntergeladen werden.

