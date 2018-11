von Sandra Bossenmaier

In der beschaulichen Hochrheingemeinde Gailingen stand ein schrecklicher Mord auf der Karte: Während in der Hochrheinhalle ein unterhaltsames Krimidinner stattfinden soll, wird neben dem Eingang der Halle eine Leiche gefunden. Es handelt sich hierbei um die junge Isabella König, die seit vier Wochen in Gailingen lebte und von ihrem Freund im dritten Monat schwanger war. Mit einer kleinen, gewöhnlichen Gartenhacke wurde sie durch einen gezielten Schlag auf den Kopf getötet.

Den eigentlichen Mordermittlungen voran geht ein verpatztes Krimidinner – beim Krimidinner in Gailingen mit dem Dollingerietheater aus Stuttgart. | Bild: Sandra Bossenmaier

Gemordet wurde hier für einen guten Zweck. Der Förderverein des Hegau-Jugendwerkes hatte zum Krimidinner mit dem Dollingerietheater, das sind Felixa Dollinger und Christina Rieth aus Stuttgart, eingeladen. Gekommen waren 100 Gäste. Die Idee zu einer solchen Veranstaltung hatte Ute Schröder. Ihre Idee kam gut an, die verfügbaren Karten waren innerhalb von vier Tagen ausverkauft. Der Reinerlös des Abends kommt dem Förderverein zu Gute.

Die beiden Schauspielerinnen Felixa Dollinger (l.) und Christina Rieth vom Dollingerietheaters ermitteln beim Krimidinner in Gailingen. | Bild: Sandra Bossenmaier

Während des unterhaltsamen Abends schlüpften die beiden Aktricen bei der Krimigeschichte "Pleiten, Pech und Leichen!" wechselseitig in verschiedene Rollen. Sie verbanden dabei Theater, eine Kriminalgeschichte, leckeres von Klaus Koch aus Singen zubereitetes Essen zu einem vergnüglichen Abend. Als ermittelnde Beamtinnen vollzogen sie bei den anwesenden Gästen Leibesvisitationen und durchsuchten Handtaschen. Den Veranstaltungssaal durfte keiner verlassen, auch durfte zwecks Spurensicherung nichts berührt werden. Denn plötzlich galten alle als verdächtig, unter den Gästen könnte sich ein Mörder befinden. Was aussah wie eine Baustellenlampe war ein selbstgebasteltes Gerät zur lückenlosen Identifikationskontrolle. Nach mehr oder weniger gründlicher Spurensuche am Tatort kamen die beiden Theaterladies zum eindeutigen Ergebnis, dass das Mordopfer von einer Frau getötet worden war. Als Verdächtige kamen fünf Frauen in Frage. Die Mörderin galt es zu überführen. Das Publikum hatte hier ein gutes Gefühl bewiesen und die Täterin erraten.

