Gailingen DLRG macht den Rheinuferpark zur Partyzone

DLRG Gailingen und die Band Transmission sorgen in idyllischer Umgebung für beste Stimmung.

Seit Ende der sechziger Jahre sorgen sich Menschen ehrenamtlich um das Wohl der Schwimmer im Rhein bei Gailingen. Seit 1999 ist der ehemalige Stützpunkt der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) eine eigene Ortsgruppe. Die Hauptaufgabe besteht aus dem Wachdienst im Rheinuferpark in den Sommermonaten. Über die Hälfte der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. So liegt der Schwerpunkt, neben dem Retten von Menschen, auf der Aus- und Weiterbildung der Mitglieder.

Dass sie eine starke Truppe sind, die auch feiern kann, bewiesen die ehrenamtlichen Retter und ihre Helfer bei der Beachparty im Rheinuferpark am Wochenende. Nachdem die Gäste ein feuriges Chilli aus dem Brot genossen hatten, schmeckten Cocktails und Longdrinks umso besser. Bereits um 18 Uhr waren die Stände im vorderen Bereich des Rheinuferparks geöffnet. Doch da hatten die Mitglieder der Gailinger DLRG-Ortsgruppe noch nicht so viel zu tun. Den Wachdienst am Rhein übernahmen Mitglieder aus befreundeten Ortsgruppen, sodass stets für die Sicherheit gesorgt war.

Für die passende Stimmung sorgte auch die Coverband Transmission. Die Musiker fassten den Abend so zusammen: "24 Grad Celsius, links der Rhein und rechts Rockmusik von Transmission Cover Band – was kann schöner sein?" Auf diese Frage hatten viele Besucher keine Antwort. Bis in die Nacht hinein beleuchteten der Mond und die Lichterketten sanft die fleißigen Tänzer und Tänzerinnen, die sich zum Beat von Transmission freudig bewegten. Von der Bühne schallte beste Rockmusik von den Siebzigern bis zu aktuellen Hits. Somit präsentierte sich die DLRG-Ortsgruppe Gailingen als starker Teil der Dorfgemeinschaft und der Rheinuferpark zeigte sich von seiner schönsten Seite, egal ob die Besucher schwimmen, tanzen oder einfach ein paar schöne Stunden mit Freunden genießen wollten.

Frei nach dem Motto: Wohnen und arbeiten, wo andere Urlaub machen.