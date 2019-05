von Ingeborg Meier

Die Besucherin im Bürgermeisterbüro kann sich am Besprechungstisch den Stuhl wählen, auf dem sie gerne sitzen möchte. Der Hausherr hat keinen Stammplatz. Man müsse schließlich flexibel sein, erklärt Thomas Auer, der seit einem Jahr im Chefsessel des Rathauses sitzt, einen seiner Grundsätze. Ein weiterer ist der, den Menschen in der Hochrheingemeinde zuzuhören, auf sie zuzugehen und mit ihnen zu reden. Das fällt ihm leicht. Auer ist ein Sohn Gailingens. Abgesehen von seiner Studienzeit hat der promovierte 55-jährige Jurist und Verwaltungsfachmann sein ganzes Leben hier verbracht. Er kennt fast jeden und gilt im Ort als bürgernah.

Arbeit als Gemeinderat erleichtert Einstieg

Mit der Bilanz seines ersten Amtsjahres ist Auer sehr zufrieden: „Ich finde, dass in diesem Jahr sehr viel gelaufen ist.“ Einblicke in die Kommunalpolitik hat er schon vor seiner Wahl zum Bürgermeister gehabt, schließlich saß er neun Jahre lang als Gemeinderat auf der Freien Wähler-Bank. Er lobt rundum die Zusammenarbeit mit dem Ratsgremium und sein Mitarbeiterteam. Man kenne sich, sagt er. Und vertraue sich auch, wie er meine. Insgesamt sei gelungen, was er sich erhofft habe: Einen nahtlosen Übergang, auch bei der Weiterführung der bereits vor seiner Amtszeit angestoßenen Projekte.

Vielfältige Tätigkeit

Auer mag sein Amt – er hat sich, wie er sagt, schon immer über seinen Beruf definiert. Seine Tätigkeit sei sehr vielfältig und mache Spaß. Zeit genug für das Privatleben und die Familie bleibe trotz der vielen Abend- und Wochenendtermine auch noch. Schließlich habe er keine zeitintensiven Hobbies.

Kindergarten-Aussenstelle kommt

Als wichtiges Thema der zurück liegenden Monate nennt Auer die Kinderbetreuung. Ein Kindergartenneubau lasse sich nicht aus dem Ärmel schütteln. Die Entscheidung sei zügig gefallen, als Übergangslösung das zweite Obergeschoss der ehemaligen Altenpension Friedrichsheim für rund 600 000 Euro zu einer zweigruppigen Außenstelle des katholischen Kindergartens St. Bernhardus umzubauen. Am Freitag, 17.Mai, werde nun Einweihung gefeiert. „Es ist toll geworden“, freut er sich.

Einsatz für Wohnbau

Als zweites großes Projekt, das in den vergangenen zwölf Monaten sehr weit auf den Weg gebracht werden konnte, weist Auer auf die erfolgreiche Investoren- und Betreibersuche für den Bau eines neuen Pflegeheimes in direkter Nachbarschaft zum Friedrichsheim hin. Für das Baugebiet Hinter Hofen 3. Abschnitt stehe man in Grunderwerbsverhandlungen. Hier solle es Wohngeschossbau geben. Gemeindeeigene Grundstücke wolle man nur an Investoren vergeben, die dort auch zu zwanzig oder dreißig Prozent bezahlbaren, preisgebundenen Wohnraum schaffen. Wieder reaktiviert sei seit einer Woche der Jugendtreff: „Da haben mehrere Mütter meinen Wahlkampfappell erhört und die Betreuung organisiert“, erzählt er erfreut.

Kandidatur für den Kreistag

Im Augenblick liege sein Augenmerk auf den Kreistagswahlen am 25. Mai. Immer noch parteilos, kandidiert Auer auf der Freien Wähler Liste. Ihm ist wichtig, wie fast alle anderen Bürgermeister der Region, Mitglied des Kreistag zu sein: Dort werde über regionale Themen wie den Öffentlichen Nahverkehr oder den Gesundheitsverbund entschieden, die auch für Gailingen von Bedeutung seien, so seine Begründung.