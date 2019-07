von Daniel Fleischmann

Der BUND Gailingen besuchte kürzlich den Weinbaubetrieb Lenz in Iselisberg bei Uesslingen. Karin und Roland Lenz sind Biowinzer der Jahre 2015 und 2018. Vor 25 Jahren gegründet, ist Lenz der einzige Schweizer Lieferant des Labels „Delinat“ und mit 21 Hektaren das größte Weingut der deutschen Schweiz in privater Hand. Auf 60 Prozent der Flächen werden keinerlei Kupfer, Schwefel oder Biozide eingesetzt. Hier wachsen pilzresistente Sorten (Piwis) anstatt konventionelle Reben wie Blauburgunder oder Riesling. „Das ist der Kern der Sache“, sagt Betriebsleiter Roland Lenz. „Biologischer Weinbau erfordert pilzresistente Sorten – sonst bleibt man auf (biologische) Pflanzenschutzmittel angewiesen.“ Dank Piwis muss nicht mehr gespritzt werden – bei 60000 Stöcken macht sich das schnell im Portemonnaie des Weinguts Lenz bemerkbar.

Große Sortenvielfalt

Diese 60000 Stöcke bestehen aus 24 Traubensorten – ein weiteres Element der Philosophie von Karin und Roland Lenz. Denn Vielfalt vermindert das Risiko von Ausfällen. In einigen Flächen stehen drei verschiedene Weintrauben gar Schulter an Schulter. Sie bilden die Grundlage des „Gemischten Satzes“ aus Divico, Baron und Cabernet Cantor. Die Trauben vertragen sich bestens, ja sie werden, entgegen der Lehrbuchmeinung, miteinander reif. Roland Lenz: „Sie haben die beiden Frostperioden von 2016 und 2017 und den trockenen Sommer 2018 besser überstanden als alle anderen Sorten.“ Vor 1850 habe man Reben immer gemischt gepflanzt. Um eine möglichst grosse Diversität zu erhalten, hat das Weingut Lenz vor 15 Jahren begonnen, in Zusammenarbeit mit dem Züchter Valentin Blattner, selber Sorten zu entwickeln. Inzwischen zählt der Verkauf von Reben auch zum Geschäft.

Lebenstürme für die Nützlinge

Wie ganzheitlich Karin und Roland Lenz arbeiten, zeigt schließlich die Tatsache, dass 12 Prozent der Kulturflächen von der Nutzung ausgenommen sind und für Naturwiesen oder Hecken zur Verfügung stehen – eine Quote, die die Landwirtschaft insgesamt einrichten sollte, wie Fachleute des BUND sagen. Das Insektensterben zeigt, wie wichtig das wäre. Dazu kommen unzählige Lebenstürme – das sind Aufbauten, die Nützlingen wie Flor- und Schwebfliegen, Igeln, Vögeln, Spinnen oder Wildbienen Unterschlupf bieten. Und auch das Energiekonzept der Firma passt ins Bild. Dank Solaranlagen und Batteriespeichern ist man nicht mehr auf Fremdenergie angewiesen. Auch wenn das im Moment teurer sein mag, als eingekaufter Strom – auf lange Sicht rentiert das. Was den Wein betrifft, so haben Karin und Roland Lenz keinerlei Mühe, ihre 250000 Flaschen jährlich zu verkaufen, auch wenn die Weine nicht billig sind. Die vielen Preise, die sie schon gewonnen haben, belegen das ebenso deutlich wie die lobenden Kommentare der mitgereisten BUND-Mitglieder.

Informationen im Internet:

http://www.bund-gailingen.de