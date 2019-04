von SK

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag zwischen 12 Uhr und 20 Uhr in der Brühlstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Smart, wie die Polizei nun berichtet. Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu melden