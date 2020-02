von Sirgune Piorreck

Im Jüdischen Museum Gailingen wird aktuell die Fotoausstellung „Nebenan. Die Nachbarschaften der Lager Auschwitz I-III“ gezeigt. Rund 100 Besucher drängten sich zur Eröffnung in den Guggenheim-Saal und dokumentierten so das große Interesse an dem Thema.

Es stellt sich die Frage, was einen bewegt, über Menschen zu berichten, die heute – 75 Jahre nach Ausschwitz-Birkenau – neben dem früheren Konzentrationslager, diesem belasteten Ort, leben? Die Stuttgarter Fotografen Kai Loges und Andreas Langen (die arge lola) haben mehrfach die Lager Auschwitz I–III, besucht. Am Rand der heutigen Gedenkstätten, also „Nebenan“ sind sie dabei auf kleine, sonst wenig beachtete Dinge und auf viele Menschen gestoßen, die neben diesem schrecklichen, heute vom Massentourismus überlaufenen Ort leben. Sie wollten ihnen, die den Holocaust wohl selbst kaum erlebt haben, und ihrem Lebensumfeld Aufmerksamkeit schenken.

Dorothea Wehinger im Gespräch mit den Fotografen Andreas Langen und Kai Loges. | Bild: Sigurne Piorreck

Die Fotografen haben wunderbare Bilder geschaffen. Zu jedem der beeindruckenden Bilder gibt es die dazugehörige Geschichte, erschütternde Lebensläufe: Wie fühlt sich die Frau, die in dem Haus lebt und arbeitet, an dem jetzt noch groß „Kommandantur“ zu lesen ist, mit dem Blick ins Vernichtungslager?

„Kommandantur“ ist noch auf dem Eingang eines Wohnhauses im polnischen Ort zu lesen. | Bild: Sigurne Piorreck

Eine kleine Broschüre wurde aufgelegt, der man zu jedem Bild die passende Geschichte entnehmen kann.

In vielen Detailaufnahmen zeigen die Fotografen Bilder aus der Nachbarschaft des einstigen Konzentrationslagers – hier mit Blick ins Lager. | Bild: Sigurne Piorreck

Die Vernissage wurde von Alt-Bürgermeister Heinz Brennenstuhl eröffnet, der sich darüber freute, dass auch einige Jugendliche zu der Feier gekommen waren. Grußworte sprachen die Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung, Sibylle Thelen, die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger und der Gailinger Bürgermeister Thomas Auer.

Grußworte sprachen die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger (Grüne, vorn) und Gailingens Bürgermeister Thomas Auer (rechts). | Bild: Sigurne Piorreck

Die Fotoausstellung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „1945 damals und heute – 75 Jahre nach der NS-Diktatur und dem Ende des Zweiten Weltkriegs“ ist bis einschließlich 1. März täglich von 9-16 Uhr geöffnet.