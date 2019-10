von Ingrid Ploss

Zu einer Fachtagung anlässlich der vor 25 Jahren aufgenommenen Arbeit in der Frührehabilitation haben sich Mediziner und Fachpersonal im Hegau-Jugendwerk getroffen. Anfang der 90er Jahre war das Jugendwerk Gailingen die erste und einzige Einrichtung, die die Notwendigkeit einer möglichst zeitig nach einer akuten Schädigung einsetzenden Rehabilitation erkannte und versuchte, neueste medizinische Erkenntnisse ein- und umzusetzen. Besonders für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die noch eine möglichst lange Lebenszeit vor sich haben sollten, war das entscheidend.

Pionierarbeit leistete dabei der leitende Arzt für Intensivmedizin, Paul Diesner, der seit dem 1. April 1994 die Entwicklung des Zentrums für Frührehabilitation und Frühmobilisation mit innovativen und nicht selten unkonventionellen Ideen vorantrieb. Ein Blick auf die Geschichte des 1970 als „Jugendwerk Gailingen e.V.“ ins Leben gerufenen Rehazentrums – damals eine vorwiegend auf pädagogische und berufliche Förderung hirnverletzter Jugendlicher ausgerichtete Einrichtung – zeigt die Aufgabe, die vor Diesner und seinen Mitstreitern stand.

Auf neue Anforderungen musste eingegangen, Therapieansätze und Konzepte erarbeitet werden. Das erforderte mehr Raum, eine Rollstuhl-gerechte Einrichtung, Fahrstühle sowie Räumlichkeiten für schulischen Unterricht und nicht zuletzt: mehr Personal. Ein regelrechter Ansturm von Kindern zur neurologischen Reha führte zur Errichtung eines Kinderhauses mit Unterbringungsmöglichkeiten für Angehörige.

Wie es zur Frührehabilitation kam

Mitte der 80er Jahre hatte sich das Jugendwerk konzeptionell etabliert. Ein Forschungsauftrag zur Prognose und Rehabilitation des hirnverletzten Kindes und Jugendlichen gab schließlich den Anstoß zur Schaffung der Abteilung Frührehabilitation. Eingeschränkte finanzielle Ressourcen sowie Reformen im Gesundheitswesen führten zu Strukturänderungen, um den Ansprüchen von Leistungsträgern und Patienten genügen zu können.

Eine Eigenständigkeit des Jugendwerks galt zu diesem Zeitpunkt als nicht mehr zukunftsträchtig. So kam es zur Zusammenführung des Klinikums Singen und des Jugendwerks. Heute bietet die Hegau-Jugendwerk GmbH als Neurologisches Fachkrankenhaus und Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von einem Jahr bis 25 Jahren ein breites Leistungsspektrum, wovon die Frührehabilitation eines der Angebote darstellt.

„Ein Doktor, ach so bunt“

Damals allerdings war es für Diesner nicht leicht, ohne Vorbilder ein Konzept zu erarbeiten. Eine weitere Herausforderung: die Angehörigen, der nun durch Strukturreformen zeitig aus der Akutmedizin in die Reha entlassenen Patienten von seiner „Sowohl als auch“-Behandlungsmethode zu überzeugen. Aber, immer mit Blick auf das Wohlergehen und die Teilhaben am familiären und gesellschaftlichen Leben des Patienten, verband Diesner intensivmedizinische Bedingungen (Beatmung, künstlicher Ernährungsweg) mit unkonventioneller Behandlung (Umgang mit Aspirationsproblem). Er schreckte auch vor Selbstversuchen nicht zurück. Geschätzt wurde Diesner aber hauptsächlich für seinen interdisziplinären Ansatz.

„Ein Doktor, ach so bunt und gar nicht nur in Weiß“, nannte ihn im Grußwort ein Wegbegleiter. Diesners Ziel sei es stets gewesen, die Ängste der Angehörigen abzubauen und für die Patienten ein praktikables und selbstbestimmtes Leben in Würde zu ermöglichen. Mit seiner Persönlichkeit hat Paul Diesner die Abteilung Frührehabilitation im Gailinger Jugendwerk geprägt. Nun wird er Ende des Jahres in den Ruhestand gehen und übergibt Stefan Bushuven sein Aufgabengebiet.