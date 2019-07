Ein 23-Jähriger hat bei Büsingen offensichtlich die Kontrolle über einen 100.000 Euro teuren Mercedes verloren und ihn zu Schrott gefahren. Wie die Polizei mitteilt, dürfte der Mann am Freitag gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 6154 bei Büsingen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verunglückt sein. Er sei mit dem hochmotorisierten Mercedes in Richtung Schaffhausen unterwegs gewesen. Kurz vor einem Waldstück sei er in einer Kurve nach rechts auf den Grünstreifen gefahren. Beim Gegenlenken sei das Fahrzeug ins Schleudern geraten, abgehoben und in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Der Fahrer und die zwei weiteren Insassen zogen sich laut Polizei bei dem Unfall Verletzungen zu und wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden, den die Polizei mit 100.000 Euro beziffert.