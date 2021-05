Im Strandbad Horn sorgen nun zwei Notrufsäulen für mehr Sicherheit. Die Björn-Steiger-Stiftung hat diese in Kooperation mit der DLRG realisiert. Armin Soltys, Vorsitzender der DLRG Öhningen, und Pächter Murat Aktas haben die Säulen in Betrieb genommen. Bei Notfällen kann über die Säulen, die den Wachdienst ergänzen sollen, eine direkte Verbindung mit der Leitstelle hergestellt werden. Zudem sendet die Säule ein Leuchtsignal aus und übermittelt per GPS ihre genaue Position. Das soll Rettungskräften helfen, schnell den Notfallort zu finden.