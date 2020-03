Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei im Ortsteil Gundholzen der Gemeinde Gaienhofen, beide in der Seestraße. Ein unbekannter Täter habe in einem Klubheim Zierwaffen und Getränke erbeutete. Die Polizei gibt an, dass der Zeitpunkt des Einbruchs zwischen Sonntag, 29. März, 10.30 Uhr, und Montag, 30. März, 15.15 Uhr, gelegen haben muss. Der Täter habe sich über ein Fenster Zutritt verschafft. Einen weiteren Einbruch habe es zudem in der Nachbarschaft gegeben. In der gleichen Straße habe sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Ferienhaus verschafft. Hier gibt die Polizei den Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 25. März, 16 Uhr, und Montag, 30. März, 16.30 Uhr an. Der Täter habe das Haus durchsucht, ob er etwas mitgenommen habe, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Polizei kann einen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen nicht ausschließen und bittet Personen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich beim Polizeiposten Gaienhofen unter Telefon (0 77 35) 97 10 0 zu melden.