Gaienhofen vor 39 Minuten Zeugen gesucht: Unbekannter schlitzt Autoreifen auf Laut Polizei sei der Hintergrund der gefährlichen Tat noch nicht bekannt. Die Polizei Gaienhofen bittet nun Zeugen um Hilfe.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder), Brandenburg. (Symbolbild) | Bild: Patrick Pleul / dpa