Am Grillplatz am Wasserturm Horn hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag Ausstattungsgegenstände mit einem Farbstift besudelt. Die Polizei schätzt, dass durch die Schmierereien ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden ist. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gaienhofen unter der Telefonnummer (07735) 97100 zu melden.