von Georg Lange

Innenverdichtung heißt das Mittel der Wahl in Gaienhofen, um Wohnraum zu schaffen. Da die Gemeinde ist von Schutzgebieten umschlossen ist und keine Flächen zur Ausbreitung hat, ändert sie hierfür schrittweise Bebauungspläne. Eine Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg zum „Bebauungsplan Hauptstraße Ost“ verwunderte den Gemeinderat. Es kam die Frage auf: Wo beginnt in Gaienhofen die Ortszufahrt? Ab der Schulstraße oder etwa 300 Meter davon entfernt ab der Straße Am Kohlgarten? Die Antwort kann Konsequenzen für Gemeinde und Land haben.

Zwei Seiten und zwei Sichtweisen

Beginnt die Ortszufahrt gar dort, wo sich die ersten Grundstückszufahrten befinden? Oder dort, wo mehrere Gebäude den Eindruck einer geschlossener Bebauung erwecken? Letzteres sieht das Regierungspräsidium so und widerspricht der Gemeinde Gaienhofen. Nach der Auffassung aus Freiburg wäre nämlich ab der Straße Am Kohlgarten und nicht ab der Schulstraße die Ortszufahrt nach Gaienhofen. Das würde bedeuten: Einerseits könnte das geplante Ärztehaus auf dem Gelände der alten Tourist-Information keine eigene Zufahrt erhalten, da dieses Gebäude plötzlich an einer Landstraße läge und nicht – wie angenommen – an einer Ortsstraße. Das Ärztehaus samt Parkkonzept müsste so über die Straße Am Kohlgarten und nicht über die Hauptstraße angeschlossen werden. Das würde die Raumplanung der zu einem Mittelzentrum erhobenen Gemeinde zerschießen.

Für das Regierungspräsidium nachteilig wäre andererseits, dass sich die Bushaltestelle Am Kohlgarten plötzlich an einer Landstraße befände und das Land Baden-Württemberg den barrierefreien Umbau übernehmen müsste. Bürgermeister Uwe Eisch begreift die Differenzen als potentielle Grundlage für einen Interessensaustausch mit Freiburg. Andreas Wiesner schlug dem Gemeinderat als beratender Planer vor, der vorliegenden Bebauungsplanänderung dennoch zuzustimmen und nach dem Gespräch im Regierungspräsidium gegebenenfalls nachzujustieren.